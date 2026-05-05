Правителството на Румъния падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати при необходими най-малко 233 гласа. Вотът на недоверие за проевропейския министър-председател Илие Боложан беше внесен от Социалдемократическата партия и крайната десница.

Вотът на недоверие, наречен "Спрете "Плана Боложан" за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи", беше подписан от 254 парламентаристи.

До него се стигна, след като Социалдемократическата партия - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия. Коалиционното правителство встъпи в длъжност в края на юни миналата година.