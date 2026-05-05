Линдзи Вон събра погледите на Мет Гала в първата си публична изява след контузията

Почти три месеца след тежкия инцидент на Олимпийските игри в Милано-Кoртина през месец февруари и множеството операции по-късно, Линдзи Вон с първа голяма публична изява. Американската скиорка се появи на най-голямото и известно събитие в света на модата - Мет Гала в музея "Метрополитен" в Ню Йорк.

Вон направи и първи стъпки без патерици. На събитието присъстваха и други звезди на спорта, като тенисистките Серина и Винъс Уилямс, както и Наоми Осака, олимпийската шампионка по фигурно пързаляне от Милано-Кортина Алиса Лю и китайската скиорка, притежаваща шест олимпийски медала Айлин Гу.

"Искам да кажа, че просто правя най-доброто, на което съм способна. Случиха ми се някои лоши неща, но всичко това ме накара да се чувствам невероятно тази вечер. И съм толкова благодарна, че съм тук, и не съм с патерици. Не е лесно да се качвам по стълбите и защото роклята е много тясна, но мисля, че се справям доста добре. Чувствам се наистина добре и щастлива. И е страхотно, че не съм в инвалидна количка", сподели Вон пред медиите.

