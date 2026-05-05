Днес в Апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Люпчо Георгиевски, председател на заличеното Сдружение "Културен клуб Иван Михайлов".

През юни миналата година Основният съд в Битоля постанови една година условна присъда с изпитателен срок от две години на Георгиевски.

Преди година, през май месец, беше последното заседание на Основният съд в Битоля който издаде условна присъда срещу Люпчо Георгиевски. На това заседание другия Любчо Георгиевски, бившият македонски премиер даде показания в полза на подсъдимия Люпчо Георгиевски от Битоля. Но тези показания не помогнаха.

Най-очакваното и най-логичното би било тук, в Битоля, да бъде отменена присъдата, издадена от Основният съд и да бъде оправдан Любчо Георгиевски. Има обаче и други варианти. Единият е, разбира се, тази присъда да бъде потвърдена, което ще даде възможност на Люпчо Георгиевски да търси правата си пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. И третата възможност, всъщност, е най-неприятната - да бъде продължено да се "тупа топката" още много години.

Люпчо Георгиевски, председател на заличеното Сдружение "Културен клуб Иван Михайлов": "Аз се опасявам, че може да го върнат делото на първоначално, на основния съд и да започне нова Голгота от 3 - 4 години по македонските съдилища. Защото те 3 години вече минаха откакто това дело започва. Да, 3 години минаха и сега на апелация вече 4-та година идва. Това се опасявам яс примерно. Може такава отлука да донесат, което ще ни спре, че и да се да започне нашето обжалване в Страсбург. Защото ако е потвърдия апелация предсъдата от основния, следващо дело да започваме в съда в Страсбург."

