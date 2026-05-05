БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДПС на консултации при президента: Ще участваме...
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си...
Чете се за: 08:15 мин.
От "Прогресивна България" отидоха на...
Чете се за: 08:57 мин.
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските...
Чете се за: 06:42 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повече слънчеви часове на Гергьовден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове в повечето райони от страната ще бъде слънчево.

Временни увеличения на облачността ще има главно над Южна България, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 27°, в София – около 23°, по Черноморието – от 17° до 20°.

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°.

Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове на места в планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 28°, в София – около 25°.

С повече слънчеви часове ще бъде времето утре и по Черноморието. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°, а температурата на морската вода е 12°–13°.

И в планините ще бъде слънчево, но в следобедните часове на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад.

В четвъртък и петък над Западна и Централна България на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевична дейност, докато над Източна България ще има повече слънчеви часове, а вероятността за валежи ще бъде малка. Вятърът ще е слаб до умерен. През почивните дни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.

Минималните температури ще се повишават, но максималните ще тръгнат надолу и в повечето места ще бъдат между 18° и 23°.

#времето #гергьовден #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
3
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
5
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
6
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
5
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Времето

Валежи от дъжд и гръмотевици след средата на седмицата
Валежи от дъжд и гръмотевици след средата на седмицата
Слънчево време с краткотрайни превалявания през новата седмица Слънчево време с краткотрайни превалявания през новата седмица
Чете се за: 02:10 мин.
Слънце и дъжд ще се редуват на Гергьовден, през уикенда ни очакват гръмотевични бури Слънце и дъжд ще се редуват на Гергьовден, през уикенда ни очакват гръмотевични бури
Чете се за: 02:20 мин.
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17° Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°
Чете се за: 02:27 мин.
Слънчево време и съществено затопляне през новата седмица Слънчево време и съществено затопляне през новата седмица
Чете се за: 02:30 мин.
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Томислав Дончев: ГЕРБ няма да бъде деконструктивна и истерична опозиция Томислав Дончев: ГЕРБ няма да бъде деконструктивна и истерична опозиция
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": До петък ще имаме ново правителство Антон Кутев, "Прогресивна България": До петък ще имаме ново правителство
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси? Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси?
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Екип от геолози обследват огромното свлачище на пътя Смолян -...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Земеделците с 10 дни срок да заявят щети от студовете в началото на...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В Апелативния съд в Битолия стартира на втора инстанция делото...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Заради домакинството на Джиро д'Италия променят временно...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ