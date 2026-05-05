Повече слънчеви часове на Гергьовден

В следобедните часове в повечето райони от страната ще бъде слънчево.

Временни увеличения на облачността ще има главно над Южна България, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 27°, в София – около 23°, по Черноморието – от 17° до 20°.

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°.

Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове на места в планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 28°, в София – около 25°.

С повече слънчеви часове ще бъде времето утре и по Черноморието. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°, а температурата на морската вода е 12°–13°.

И в планините ще бъде слънчево, но в следобедните часове на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад.

В четвъртък и петък над Западна и Централна България на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевична дейност, докато над Източна България ще има повече слънчеви часове, а вероятността за валежи ще бъде малка. Вятърът ще е слаб до умерен. През почивните дни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.

Минималните температури ще се повишават, но максималните ще тръгнат надолу и в повечето места ще бъдат между 18° и 23°.