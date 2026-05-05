Ивайло Мирчев, ДБ: Данъчната система работи в задоволителен вид и нямаме проблем с приходите
Представителите от парламентарната група на "Демократична България" говорят пред журналисти след разговора с президента Илияна Йотова.
Днес на "Дондуков" 2 държавният глава провежда консултации преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет.
Божидар Божанов, ДБ: „При президента Йотова обявихме нашето намерение, което следва от изборните резултати. А именно “Демократична България“ да бъдем опозиция. Като опозиция ще подкрепяме правилни политики, ще подкрепяме разумни законодателни промени, но няма да спестяваме критики. На първо място ангажимента, който трябва да поеме мнозинството и правителството е да изпълни мандата даден от българските граждани за демонтаж Пеевски-Борисов. За съжаление последните дни забелязваме една плахост, една колебливост и изчезване на реториката за разграждане на модела, която беше заменена от общи фрази и общо говорене. Ние като опозиция няма да позволим мандата, даден от българските граждани с изключително голямо мнозинство със 180 гласа за демонтаж на модела Пеевски-Борисов. На първо място трябва да бъде сменен Висшия съдебен съвет. Това трябва да стане по нови правила. Внесени са вече промени по закона за съдебната власт, максимално бързо трябва да минем през тях и да стигнем до избор на Висшия съдебен съвет до кроя на сегашната парламентарна сесия.“
Ивайло Мирчев акцентира върху бюджета и данъчните облаги:
Ивайло Мирчев, ДБ: „Отбелязваме, че част от политическите сили правят различни заявки от това, което са правили в миналото. „Прогресивна България“ казаха, че ще искат нов по-висок таван на бюджета. Искаме да им припомним, че в предизборната кампания те представиха една доста дясна програма и там ясно заявиха, че там трябва много внимателно да се пипа държавния дълг. Искаме да индикираме, че България е в истинска опасност и риска държавния дълг да стигне нива, които да доведат страната до предфалитно състояние през следващите години е огромна. Днес също така видяхме ГЕРБ, които ни доведоха до това състояние с последния си бюджет да искат десни мерки, тоест намаляване на дълга, което е странно, защото именно те бяха тези, които направиха рекорден тавана на външния дълг, бюджета за 2025 година. Ние от наша страна ще подготвим огромен пакет от мерки за справяне с инфлацията и по отношение на бюджета имаме много ясни приоритети. На първо място никакво пипане на данъците. Данъчната система работи в задоволителен вид и ние нямаме такъв проблем с приходите.“