Левски разпродаде билетите за мача с Лудогорец за броени минути

Левски разпродаде стадион "Георги Аспарухов" за броени минути и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети, те ще бъдат пуснати в продажба в петък.

Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача.

Публикация на клуба в социалните мрежи:

Във връзка с големия интерес към билетите за срещата от третия кръг на плейофите в Първа лига срещу Лудогорец в събота, 9 май, от 18:45 часа на стадион "Георги Аспарухов" призоваваме притежателите на абонаментни карти, които НЯМА да присъстват на двубоя, да заявят своя отказ в клуба.

Това може да стане чрез email на ticketing@levski.bg най-късно до 17:00 часа на 7 май, четвъртък.

Картодържателите, които НЯМА да присъстват на двубоя с Лудогорец, трябва да предоставят две имена и номер на абонаментната карта (изписан на самата пластика). Местата, които бъдат освободени, ще бъдат пуснати в свободна продажба в петък, 8 май, за желаещите да се сдобият с билет за двубоя.