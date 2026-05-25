Душан Косич: Горд съм да бъда част от Локомотив

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри удовлетворението си след победата в градското дерби с Ботев и класирането на неговия тим за бараж за участие в Лигата на конференциите.

"Смърфовете" стигнаха до успеха с два гола на Жоел Цварц.

"Днес направихме страхотен мач. Страхотен ден за нас. Днес ще празнуваме, утре ще мислим за това, което ни предстои. Играчите имат страхотна енергия. Благодарен съм да бъда тук. Много съм горд. Знаете за силата и историята на Локомотив. Горд съм да бъда част от това", радостен бе след мача Косич.

Според него голяма част от успехите се дължат на играчите.