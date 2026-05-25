Локомотив спечели пловдивското дерби с Ботев с два гола на Жоел Цварц

Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2:1 в мач от последния кръг на Първа лига. "Жълто-черните" спечелиха градското дерби с два гола на Жоел Цварц.

"Смърфовете" откриха резултата на стадион "Локомотив" в Пловдив в 21-ата минута. Жоел Цварц засече от въздуха центриране във вратарското поле на Тодор Павлов.

Четири минути по-късно попадение на Никола Илиев бе отменено след намесата на ВАР.

"Канарчетата" все пак възобновиха равенството в 34-ата минута. Никола Илиев изравни с гол от пряк свободен удар.

Гостите можеха да осъществят обрат в добавеното време на първата част, но Карлуш Меоти стреля в лявата греда.

След почивката Жоел Цварц удвои головата си сметка. Даниел Наумов изби удар с глава на Каталин Иту с глава, но нападателят бе точен при добавката.

Локомотив Пловдив завърши сезона на 5-ата позиция в подреждането с актив от 55 пункта. Това дава правото на отбора да играе плейоф срещу 3-ия в класирането, като това ще бъде един измежду Лудогорец и ЦСКА 1948. Победителят от плейофа ще играе в квалификациите на Лигата на конференциите. Ботев Пловдив остава на 8-ото място в таблицата с 46 точки.