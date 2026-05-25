Арда спечели гостуването си на Черно море след обрат и задмина варненци в класирането

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:47 мин.
Кърджалии отнеха възможността на варненци да играят в Европа.

Арда победи Черно море с 3:2 в мач от последния кръг на Първа лига. Кърджалии стигнаха до успеха след обрат.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Тича" във Варна се превърна в гол. В 8-ата минута Асен Дончев бе най-съобразителен в наказателното поле и откри резултата с шут по земя в далечния ъгъл.

Кърджалии възобновиха равенството 49 секунди след началото на второто полувреме, също с първия си точен изстрел в мача. Бирсент Карагарен се пребори за топката в пеналтерията и с удар с десния крак изравни.

Полузащитникът на гостите удвои головата си сметка по-малко от 7 минути по-късно. Уилсън Самаке подаде към своя съотборник в наказателното поле и халфът бе точен с удар от движение.

По-малко от 3 минути по-късно варненци се върнаха в срещата. Давид Телеш връхлетя отбита топка в пеналтерията и направи резултата 2:2 с плътен шут от движение.

Възпитаниците на Александър Тунчев отново поведоха в резултата в 72-ата минута. Резервата Серкан Юсеин се разписа с удар от вътрешността на пеналтерията, по-малко от 10 минути след като се появи в игра.

Всички точни удари в сблъсъка се превърнаха в гол.

Арда се изкачи до 6-ото място в класирането с актив от 54 пункта. Толкова има и 7-ият в подреждането Черно море, но кърджалии имат два гола по-добра голова разлика.

