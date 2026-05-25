БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Тунчев: Оставихме следа в Арда Кърджали

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Арда сподели, че отборът е бил близо до това, да изпълни крайната си цел.

Александър Тунчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев е радостен от факта, че той и неговите възпитаници изпращат сезон, изпълнен с добри представяния и поводи за гордост.

В последния мач от сезона кърджалии спечелиха гостуването си на Черно море с 3:2 след обрат.

"Мисля, че се получи добър двубой. Зрелищен, интересен, с доста голове. Имаше още ситуации и за единия, и за другия отбор. Ние се оказахме печеливши в мача, но не и в крайното класиране. Разбрахме, че отборът на Локомотив е победил и отива на бараж. Колкото до целия сезон, аз и преди казах, че мисля, че направихме едно страхотно начало с евротурнирите, които играхме. Оставихме следа в отбора на Арда Кърджали - нещо, което никой не е достигал. Радвам се, че успяхме да го направим това нещо", сподели той след срещата.

Специалистът призна, че в отбора има и доза разочарование.

"Колкото до първенството, имахме си своите лъкатушения с добри моменти и с лоши моменти. Радващото е, че успяхме, дори и малко трудно, да се съвземем и да се върнем отново на този път, който си бяхме поставили още в началото на сезона. Мисля, че щом не сме успели да постигнем целта, има леко разочарование в нас, но мисля, че направихме добър завършек. През второто полувреме трябваше да си променим настроението. През първото бяхме излезли все едно, че идваме просто да минем мача, да се прибираме и да си почиваме", допълни наставникът.

Треньорът отличи представянето на възпитаниците си при успеха над варненци.

"Мотивацията беше коренно различна през първото и второто полувреме. Черно море бе доста по-агресивен през първото полувреме, печели първи и втори топки. Това нещо на нас ни попречи. Променихме го през второто полувреме и мисля, че излязохме по коренно различен начин. Опитвах се по всякакъв начин да казвам на момчетата, че има време и каквото зависи от нас да си го свършим ние. Успяхме, но за съжаление грешките, които допуснахме преди ни костваха това да играем бараж за Европа", добави Тунчев.

Според него тимът е бил близо до това, да изпълни крайната си цел.

"Стараем се да играем добър футбол. Да, ясно, че на моменти това нещо не се получава. Ясно е, че трябва да печелим. Разбира се, трябва да има победи, за да може това, което аз го изисквам да се получава, да има по-голямо спокойствие у футболистите. Целта ни беше ясна. Целта ни беше четвърто, пето място, но начинът, по който стартирахме в началото на сезона, за нас беше ясно, че за четворката много трудно ще бъде. Целта ни беше да влезем групата 5-8 място и да гоним петото", завърши Тунчев.

Свързани статии:

Арда спечели гостуването си на Черно море след обрат и задмина варненци в класирането
Арда спечели гостуването си на Черно море след обрат и задмина варненци в класирането
Кърджалии отнеха възможността на варненци да играят в Европа.
Чете се за: 01:47 мин.
#Александър Тунчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
1
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
2
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото непълнолетно момиче
3
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото...
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
4
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала „Олимпия“ в Париж
5
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала...
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж
6
Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
3
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Футбол

Георги Костадинов: Бъдещето на Левски е светло
Георги Костадинов: Бъдещето на Левски е светло
Илиан Илиев: За първи път попадам в такава ситуация, в която никой нищо не знае Илиан Илиев: За първи път попадам в такава ситуация, в която никой нищо не знае
Чете се за: 04:42 мин.
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА с гол на Ивайло Чочев в добавеното време Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА с гол на Ивайло Чочев в добавеното време
Чете се за: 01:55 мин.
ЦСКА 1948 и Левски приключиха сезона с нулево равенство в Бистрица ЦСКА 1948 и Левски приключиха сезона с нулево равенство в Бистрица
Чете се за: 01:05 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Душан Косич: Горд съм да бъда част от Локомотив Душан Косич: Горд съм да бъда част от Локомотив
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?
Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Преговорите САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за предстоящ пробив
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Шест маратона на шест континента“: Продуцентът от БНТ...
Чете се за: 03:17 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ