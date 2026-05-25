Александър Тунчев: Оставихме следа в Арда Кърджали

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев е радостен от факта, че той и неговите възпитаници изпращат сезон, изпълнен с добри представяния и поводи за гордост.

В последния мач от сезона кърджалии спечелиха гостуването си на Черно море с 3:2 след обрат.

"Мисля, че се получи добър двубой. Зрелищен, интересен, с доста голове. Имаше още ситуации и за единия, и за другия отбор. Ние се оказахме печеливши в мача, но не и в крайното класиране. Разбрахме, че отборът на Локомотив е победил и отива на бараж. Колкото до целия сезон, аз и преди казах, че мисля, че направихме едно страхотно начало с евротурнирите, които играхме. Оставихме следа в отбора на Арда Кърджали - нещо, което никой не е достигал. Радвам се, че успяхме да го направим това нещо", сподели той след срещата.

Специалистът призна, че в отбора има и доза разочарование.

"Колкото до първенството, имахме си своите лъкатушения с добри моменти и с лоши моменти. Радващото е, че успяхме, дори и малко трудно, да се съвземем и да се върнем отново на този път, който си бяхме поставили още в началото на сезона. Мисля, че щом не сме успели да постигнем целта, има леко разочарование в нас, но мисля, че направихме добър завършек. През второто полувреме трябваше да си променим настроението. През първото бяхме излезли все едно, че идваме просто да минем мача, да се прибираме и да си почиваме", допълни наставникът.

Треньорът отличи представянето на възпитаниците си при успеха над варненци.

"Мотивацията беше коренно различна през първото и второто полувреме. Черно море бе доста по-агресивен през първото полувреме, печели първи и втори топки. Това нещо на нас ни попречи. Променихме го през второто полувреме и мисля, че излязохме по коренно различен начин. Опитвах се по всякакъв начин да казвам на момчетата, че има време и каквото зависи от нас да си го свършим ние. Успяхме, но за съжаление грешките, които допуснахме преди ни костваха това да играем бараж за Европа", добави Тунчев.

Според него тимът е бил близо до това, да изпълни крайната си цел.