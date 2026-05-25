Александър Тунчев: Оставихме следа в Арда Кърджали

Старши треньорът на Арда сподели, че отборът е бил близо до това, да изпълни крайната си цел.
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев е радостен от факта, че той и неговите възпитаници изпращат сезон, изпълнен с добри представяния и поводи за гордост.
В последния мач от сезона кърджалии спечелиха гостуването си на Черно море с 3:2 след обрат.
"Мисля, че се получи добър двубой. Зрелищен, интересен, с доста голове. Имаше още ситуации и за единия, и за другия отбор. Ние се оказахме печеливши в мача, но не и в крайното класиране. Разбрахме, че отборът на Локомотив е победил и отива на бараж. Колкото до целия сезон, аз и преди казах, че мисля, че направихме едно страхотно начало с евротурнирите, които играхме. Оставихме следа в отбора на Арда Кърджали - нещо, което никой не е достигал. Радвам се, че успяхме да го направим това нещо", сподели той след срещата.
Специалистът призна, че в отбора има и доза разочарование.
"Колкото до първенството, имахме си своите лъкатушения с добри моменти и с лоши моменти. Радващото е, че успяхме, дори и малко трудно, да се съвземем и да се върнем отново на този път, който си бяхме поставили още в началото на сезона. Мисля, че щом не сме успели да постигнем целта, има леко разочарование в нас, но мисля, че направихме добър завършек. През второто полувреме трябваше да си променим настроението. През първото бяхме излезли все едно, че идваме просто да минем мача, да се прибираме и да си почиваме", допълни наставникът.
Треньорът отличи представянето на възпитаниците си при успеха над варненци.
"Мотивацията беше коренно различна през първото и второто полувреме. Черно море бе доста по-агресивен през първото полувреме, печели първи и втори топки. Това нещо на нас ни попречи. Променихме го през второто полувреме и мисля, че излязохме по коренно различен начин. Опитвах се по всякакъв начин да казвам на момчетата, че има време и каквото зависи от нас да си го свършим ние. Успяхме, но за съжаление грешките, които допуснахме преди ни костваха това да играем бараж за Европа", добави Тунчев.
Според него тимът е бил близо до това, да изпълни крайната си цел.
"Стараем се да играем добър футбол. Да, ясно, че на моменти това нещо не се получава. Ясно е, че трябва да печелим. Разбира се, трябва да има победи, за да може това, което аз го изисквам да се получава, да има по-голямо спокойствие у футболистите. Целта ни беше ясна. Целта ни беше четвърто, пето място, но начинът, по който стартирахме в началото на сезона, за нас беше ясно, че за четворката много трудно ще бъде. Целта ни беше да влезем групата 5-8 място и да гоним петото", завърши Тунчев.