Лъчезар Балтанов: Сега е време за равносметки

Старши треньорът на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов призна, че не е доволен от играта на възпитаниците си, след загубата от Локомотив в дербито на Пловдив.

"Канарчетата" загубиха гостуването си на "смърфовете" с 1:2.

"Сега е време за равносметки. Ние се докарахме до това да играем такива мачове, затова футболът е хубава игра. Всеки един футболист трябва да си направи равносметка сам за себе си, а ние ще направим нашия анализ като треньорски щаб. Нямаме оправдание за този мач. Вторият гол не ми се коментира. Детински гол допуснахме. Оттук насетне ще се взимат решения", заяви след мача Балтанов.

Според него дербита, като това на Пловдив, се печелят със сърце, желание, характер и воля.