Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"

Първи поглед към сценичната визия на DARA за "Евровизия".



Кукерски ритуал с модерен прочит - така нашата певица ще представи своята "Bangaranga" на сцената във Виена. DARA ще излезе на сцената с четирима танцьори и в типичния за нея стил - активно ще се включи в хореографията.

Междувременно стана ясно и че Кристиан Костов, който през 2017 г. остана втори, ще бъде сред големите звезди, които ще пеят на сцената на финала на 16 май. За 70-ото юбилейно издание на "Евровизия" в Австрия са поканени още Руслана и Верка Сердючка от Украйна, Александър Рибек от Норвегия и финландците Лорди.



