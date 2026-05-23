Алпинистът Георги Колевичин покори Еверест само две седмици след изкачването на Макалу

Георги Колевичин от Разлог покори първенеца на планетата връх Еверест. Новината за успешното изкачване беше съобщена със снимка на Фейсбук страницата на алпиниста. Постижението на Колевичин идва само две седмици, след като той изкачи друг осемхилядник - Макалу (8485 м) – петият по височина връх в света и един от най-трудните за покоряване осемхилядници в Хималаите.

През 2025 година Георги Колевичин покори и връх Манаслу (8163 м), а с изкачването и на Еверест той се нареди сред българските алпинисти с най-впечатляващи постижения на световната сцена.

Мечтата на Колевичин е да изкачи всички 14 осемхилядника на планетата. Всички те се намират в Азия – в планинските вериги Хималаи и Каракорум.