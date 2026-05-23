Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Алпинистът Георги Колевичин покори Еверест само две седмици след изкачването на Макалу

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Георги Колевичин от Разлог покори първенеца на планетата връх Еверест. Новината за успешното изкачване беше съобщена със снимка на Фейсбук страницата на алпиниста. Постижението на Колевичин идва само две седмици, след като той изкачи друг осемхилядник - Макалу (8485 м) – петият по височина връх в света и един от най-трудните за покоряване осемхилядници в Хималаите.

През 2025 година Георги Колевичин покори и връх Манаслу (8163 м), а с изкачването и на Еверест той се нареди сред българските алпинисти с най-впечатляващи постижения на световната сцена.

Мечтата на Колевичин е да изкачи всички 14 осемхилядника на планетата. Всички те се намират в Азия – в планинските вериги Хималаи и Каракорум.

„Това е предизвикателство, което не се постига с една стъпка, а връх по връх, с дисциплина, подготовка и непоколебима воля. Всеки следващ връх представлява ново изпитание, нов урок и нова победа над собствените граници. А крайната цел остава непроменена – „Хималайската корона“ и да докажа, че това е само граница, която чака да бъде премината“, написа той на официалната си страница.

#Георги Колевичин #в Разлог #Еверест #алпинист

