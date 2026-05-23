Успешен полет: Мегаракетата на "Спейс Екс" изпълни мисията си

Успешен тестов полет на "Старшип" – най-мощната ракета в историята.

Мисията на мегаракетата продължи около час, след което тя се приземи на специална площадка в Индийския океан. И както беше по план – се взриви.

Съобразно предварителните протоколи е протекло отделянето на носителя и пускането на бутафорните сателити. Тестът на най-новия модел на компанията "Спейс Екс" на Илън Мъск, беше отложен с един ден заради технически проблем.

Предимството е, че "Старшип" може да се използва многократно. До момента "Спейс Екс" са инвестирали в програмата над 15 милиарда долара.