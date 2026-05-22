Валидираха марка, посветена на написването на химна на 24 май - "Върви народе възродени"

Броени дни преди 24 май в Националната библиотека Св Св Кирил и Методий беше валидирана марка посветена на 125 години от написването на химна на българската просвета "Върви народе възродени" от композитора Панайот Пипков по текст на Стоян Михайловски.



В инициативата освен националната библиотека участват министерството на транспорта и "Български пощи". Художник на марката е Стоян Дечев. Тя е на стойност 1 евро и 35 цента и с общ тираж 5500 броя. Веднага след като марката беше валидирана в Националната библиотека се изви опашка за първите образци.

Доц. д-р Калина Иванов, изп. директор на Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий": "Искам предварително да ви честитя празника, да се чувстваме благодарни, че работим за защита на словото, на българския език и култура."

Стоян Дечев, художник:"Представете си празника на буквите без този химн, аз не мога да си представя, в него се съдържа всичко."





