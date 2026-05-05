Три дни преди старта на Giro d'Italia: В София откриха изложба, посветена на колоезденето

Остават три дни до старта на Giro d'Italia в Несебър, а вчера в парка пред НДК в София беше открита фотоизложба с над сто уникални кадъра, проследяваща историята на спорта. На събитието присъства министърът на спорта Димитър Илиев, който очерта и най-сериозното предизвикателство в организацията.

„Аз поне не помня, а доколкото знам и в историята на българския спорт никога не е имало толкова голямо събитие. Хубавото на това състезание е, че покрай него първо ще се види красотата на нашата държава. Това ще се наблюдава от между 500 и 800 милиона зрители. Приносът към туризма ще бъде наистина изключителен. Естествено това, на което пък аз като спортен министър най-много разчитам, е то да привлече много деца, много млади хора, подрастващи, които да се занимават с колоездене. Това е един фантастичен спорт“, каза Илиев.

Първите три етапа, които ще се проведат на територията на България, ще бъдат излъчвани на живо по БНТ.