Костюмирани фенове на World of Warcraft изпълняваха мисии в чешка гора

Облечени в сложни фентъзи костюми, чешки фенове на рулевата игра World of Warcraft се събраха в гора край град Докси. Събитието привлече десетки участници, които в продължение на два дни се сражаваха с оръжия от дунапрен и изпълняваха мисии като любимите си герои от популярната онлайн игра.

Участниците можеха да избират костюми на традиционни фентъзи раси, включително хора, елфи, джуджета, орки и немъртви, както и хуманоидни бикове, вълци и панди от света на играта.

Организаторът споделя, че е прекарал седмици в подготовката на събитието, изграждане на локации и координиране на различни активности.