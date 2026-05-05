След нападението с нож във Варна: Извършителката е в психиатрия, една от пострадалите е в тежко състояние

від БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 02:12 мин.
47-годишната литовска гражданка, която вчера намушка с нож 4-ма души пред супермаркет във Варна, е обвинена в опит за убийство на повече от един човек. От Варненската окръжна прокуратура заявиха, че тя не е осъждана и пребивава временно в страната ни. Пострадалата възрастна жена все още е с опасност за живота. 80-годишната жена все още е в реанимация на командно дишане.

Д-р Валентин Власаков – н-к на Отделението по реанимация в МБАЛ "Св. Анна": „Тя е с две наранявания, едното от които е животозастрашаващо, много опасно. От гръдния кош ножът е слязъл до черния дроб и е нарушил целостта на черния дроб, има срязани ребра.“

Д-р Валентин Власаков – н-к на Отделението по реанимация в МБАЛ "Св. Анна": „Колегите от гръдна хирургия са направили операция. Едното нараняване не е проникващо, другото е опасно.“

Радослав Лазаров, Окръжна прокуратура – Варна: „Единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болницата към момента.“

Нападателката е настанена в Клиниката по психиатрия във Варна. Задържана е за 72 часа с прокурорска заповед. Ще бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража”. Чака се и психиатрична експертиза.

Радослав Лазаров, Окръжна прокуратура – Варна: „В резултат на това изследване ще бъдат преценявани важни обстоятелства, свързани с носенето на наказателна отговорност от нея.“

Все още не са ясни мотивите за нападението. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

#след нападението с нож #тежко състояние #нападение с нож #Варна

