Първа среща на върха между ЕС и Армения в Ереван

Първата по рода си среща на върха между ЕС и Армения се проведе в Ереван. Председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща подписаха редица документи за двустранно сътрудничество с премиера на страната Никол Пашинян.

От две години Брюксел и Ереван преговарят за либерализиране на визовия режим за арменски граждани. ЕС и Армения обявиха готовността си да развиват връзките си в енергийната, транспортната и цифровата сфера, както и в сигурността.

Освен войната в Украйна и ефекта от кризата в Близкия изток. Урсула фон дер Лайен коментира и ескалиращия търговски конфликт между ЕС и САЩ и заплахите на Тръмп да въведе мита от 25 процента върху европейските автомобили.