БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за...
Чете се за: 02:50 мин.
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
Чете се за: 00:37 мин.
"Възраждане" пред президента: България тръгва...
Чете се за: 04:27 мин.
"Продължаваме Промяната" при президента: Трябва...
Чете се за: 05:42 мин.
Правителството на Румъния падна след вот на недоверие
Чете се за: 01:52 мин.
"Демократична България" при президента: Като...
Чете се за: 06:45 мин.
ДПС на консултации при президента: Ще участваме...
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си...
Чете се за: 08:15 мин.
От "Прогресивна България" на консултациите при...
Чете се за: 08:57 мин.
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските...
Чете се за: 06:42 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първа среща на върха между ЕС и Армения в Ереван

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
първа среща върха армения ереван
Снимка: БТА
Слушай новината

Първата по рода си среща на върха между ЕС и Армения се проведе в Ереван. Председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща подписаха редица документи за двустранно сътрудничество с премиера на страната Никол Пашинян.

От две години Брюксел и Ереван преговарят за либерализиране на визовия режим за арменски граждани. ЕС и Армения обявиха готовността си да развиват връзките си в енергийната, транспортната и цифровата сфера, както и в сигурността.

Освен войната в Украйна и ефекта от кризата в Близкия изток. Урсула фон дер Лайен коментира и ескалиращия търговски конфликт между ЕС и САЩ и заплахите на Тръмп да въведе мита от 25 процента върху европейските автомобили.

Урсула фон дер Лайен – председател на ЕК: "От страна на Европейския съюз сега сме в последните етапи на изпълнение на останалите митнически ангажименти. В същото време САЩ все още не са изпълнили ангажимента за договорения таван. Така че търсим взаимна изгода, сътрудничество и надеждност и сме подготвени за всякакъв сценарий."

#Урсула фон дер Лайен #Никол Пашинян #ереван #Армения #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
2
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
БНТ излъчва Giro dItalia с исторически старт от България
3
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Николина Щерева: Григор Христов продължава да е част от леката атлетика
4
Николина Щерева: Григор Христов продължава да е част от леката...
Казус от Варна: Жена твърди, че не са й продали билет, защото е украинка
5
Казус от Варна: Жена твърди, че не са й продали билет, защото е...
„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор Дали в Перник
6
„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Европа

Преди обявеното спиране на огъня в Украйна: Москва и Киев с различни дати, ударите продължават
Преди обявеното спиране на огъня в Украйна: Москва и Киев с различни дати, ударите продължават
Неочакван музикален тандем: Еманюел Макрон и Никол Пашинян изпълняват Азнавур Неочакван музикален тандем: Еманюел Макрон и Никол Пашинян изпълняват Азнавур
Чете се за: 00:37 мин.
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия" Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"
Чете се за: 00:55 мин.
Петима загинали и десетки ранени при масирана руска атака срещу Полтавска област Петима загинали и десетки ранени при масирана руска атака срещу Полтавска област
Чете се за: 01:02 мин.
Първа среща на върха ЕС - Армения: На фокус е свързаността в енергетиката и транспорта Първа среща на върха ЕС - Армения: На фокус е свързаността в енергетиката и транспорта
Чете се за: 01:05 мин.
Люпчо Георгиевски: Опасявам се, че Апелативният съд ще върне делото на основния и ще започне нова Голгота Люпчо Георгиевски: Опасявам се, че Апелативният съд ще върне делото на основния и ще започне нова Голгота
Чете се за: 05:30 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР) Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР)
Чете се за: 08:37 мин.
У нас
Бедствието в Родопите: Остава опасността от нови свлачища Бедствието в Родопите: Остава опасността от нови свлачища
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
На втора инстанция: Апелативният съд в Битоля разгледа делото срещу Люпчо Георгиевски На втора инстанция: Апелативният съд в Битоля разгледа делото срещу Люпчо Георгиевски
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Трайчо Трайков: Осигурени сме с горива, имаме резерви за критичен...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Мир или нова ескалация: Примирието е в сила, но САЩ с готовност за...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ