Почина големият композитор Михаил Белчев
Ще поевтинеят ли черешите това лято?

от БНТ , Репортер: Станислава Николова
Чете се за: 03:05 мин.
Производители са с по-оптимистични очаквания

Ще ядем ли по-евтини череши това лято? След като миналата година реколта почти нямаше, а цените не паднаха под 16 лева за килограм, този сезон производителите са по-оптимистично настроени.

Любомир Димитров е сред производителите, чиято реколта миналата година е била напълно унищожена.

Любомир Димитров, черешопроизводител от Кюстендил: „Аз имам около 100 дка череши, загубите бяха на 100%, въобще никакъв плод при мен нямаше.“

Очакванията тази година са за по-добра реколта. Най-големият риск остават късните пролетни слани.

Любомир Димитров, черешопроизводител: „Дъжд и сняг не е проблем, проблем са ниските температури. То като вали сняг е около 0 градуса, така че това не е проблем, особено на тази фаза, в която са в момента. До -3, 4, 5 градуса няма проблем.“

Дори при добра реколта обаче, производителите са притеснени за доходите си.

Кирил Димитров, черешопроизводител: „Изкупвателните организации тези години не са доказали, че могат нещо да направят да е нормална цената, винаги е по-ниска, отколкото са ни разходите и със субсидиите покриваме поне на 0, значи не можем да се развиваме. Субсидията трябва да дойде да се развиваме, да подновим градината, да изградим някакво преработващо предприятие, а ние само покриваме разходите.“

Затова са категорични, че няма да продават реколтата си на безценица. И въпреки че вече сме част от Еврозоната, продължават да правят сметките си в лева.

Цветанка Манзурова, черешопроизводител: „Ако е добра реколтата, няма да ги дадем за лев и за два, това са пределно ясни нещата. От 5 лева, 7 лева на прекупвачите няма да ги дам.“

Засега условията са добри, но се оказва, че обилният цъфтеж може да се отрази на качеството.

Проф. Димитър Сотиров, специалист по овощарство, Институт по земеделието в Кюстендил: „...може да се получи обилен завръз, откъдето пък плодовете да издребнеят и това не е добре. Така че след празна година идва пълна година и това до някъде може да се реши с резитба. Тези, които са си направили резитба и са премахнали част от плодните клонки, извършили са прореждане, съкращаване, все пак ще се получи добра плодова реколта, да се надяваме, ако времето не ни изиграе лоша шега.“

Дали тази година ще компенсира загубите от предишната ще стане ясно след броени седмици. А за потребителите остава да се надяват, че ще успеят да опитат череши на поносими цени.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
4
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
5
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Почина големият композитор Михаил Белчев
6
Почина големият композитор Михаил Белчев

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Ремонт затваря едното платно на главния път Е-79 край с. Крупник
Ремонт затваря едното платно на главния път Е-79 край с. Крупник
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
Чете се за: 02:37 мин.
Студент направи електронно табло за 50 евро, което показва движението на автобусите в Пловдив Студент направи електронно табло за 50 евро, което показва движението на автобусите в Пловдив
Чете се за: 03:10 мин.
Възстановено е движението на влаковете между Царева Ливада и Трявна след дерайлирането на композиция вчера Възстановено е движението на влаковете между Царева Ливада и Трявна след дерайлирането на композиция вчера
Чете се за: 01:15 мин.
Католиците у нас празнуват Великден Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Чете се за: 01:35 мин.

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
