Ще поевтинеят ли черешите това лято?

Ще ядем ли по-евтини череши това лято? След като миналата година реколта почти нямаше, а цените не паднаха под 16 лева за килограм, този сезон производителите са по-оптимистично настроени.

Любомир Димитров е сред производителите, чиято реколта миналата година е била напълно унищожена.

Любомир Димитров, черешопроизводител от Кюстендил: „Аз имам около 100 дка череши, загубите бяха на 100%, въобще никакъв плод при мен нямаше.“

Очакванията тази година са за по-добра реколта. Най-големият риск остават късните пролетни слани.

Любомир Димитров, черешопроизводител: „Дъжд и сняг не е проблем, проблем са ниските температури. То като вали сняг е около 0 градуса, така че това не е проблем, особено на тази фаза, в която са в момента. До -3, 4, 5 градуса няма проблем.“

Дори при добра реколта обаче, производителите са притеснени за доходите си.

Кирил Димитров, черешопроизводител: „Изкупвателните организации тези години не са доказали, че могат нещо да направят да е нормална цената, винаги е по-ниска, отколкото са ни разходите и със субсидиите покриваме поне на 0, значи не можем да се развиваме. Субсидията трябва да дойде да се развиваме, да подновим градината, да изградим някакво преработващо предприятие, а ние само покриваме разходите.“

Затова са категорични, че няма да продават реколтата си на безценица. И въпреки че вече сме част от Еврозоната, продължават да правят сметките си в лева.

Цветанка Манзурова, черешопроизводител: „Ако е добра реколтата, няма да ги дадем за лев и за два, това са пределно ясни нещата. От 5 лева, 7 лева на прекупвачите няма да ги дам.“

Засега условията са добри, но се оказва, че обилният цъфтеж може да се отрази на качеството.

Проф. Димитър Сотиров, специалист по овощарство, Институт по земеделието в Кюстендил: „...може да се получи обилен завръз, откъдето пък плодовете да издребнеят и това не е добре. Така че след празна година идва пълна година и това до някъде може да се реши с резитба. Тези, които са си направили резитба и са премахнали част от плодните клонки, извършили са прореждане, съкращаване, все пак ще се получи добра плодова реколта, да се надяваме, ако времето не ни изиграе лоша шега.“

Дали тази година ще компенсира загубите от предишната ще стане ясно след броени седмици. А за потребителите остава да се надяват, че ще успеят да опитат череши на поносими цени.