Облачно с краткотрайни валежи от дъжд и в събота

Ще се задържи облачно и на много места в страната ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България – от север. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 5°, а максималните - между 12° и 17°, в София – около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-14°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините също ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

В неделя валежите навсякъде ще спрат, като преди обяд все още слаби превалявания ще има в южните и планинските райони. Облачността над цялата страна ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Затоплянето ще продължи и максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, а минималните – между 3° и 8°.

През първите два дни на новата седмица ще бъде предимно слънчево и още малко по-топло. Ще се усили вятърът от северозапад, особено във вторник, когато в Дунавската равнина ще е и временно силен. В сряда през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще се увеличи и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. От север ще нахлува по-студен въздух и температурите ще се понижават.