Съществено затопляне и слънчево време през новата седмица

След дъждовното и хладно за сезона време през последните дни, в края на тази и особено в началото на новата седмица, предстои съществено затопляне и слънчево време. През нощта и утре обаче, на много места в страната ще продължи да превалява дъжд.

Минималните температури в съботния ден ще бъдат - между 4 и 9°, в София – около 5, а максималните между 12 и 17, в София – около 13 - в комбинация, със слаб до умерен северозападен, в Източна България – северен вятър. Вечерта облачността над Северозападна България, ще започне да се разкъсва и намалява.

По Черноморието ще остане облачно и на много места ще вали. Ще духа умерен, североизточен вятър, а максималните температури ще са – от 11 до 14°.

В планините също ще има валежи, като границата между сняг и дъжд, ще е на - около 1500 метра. Вятърът ще е временно силен, от север-североизток.

Ветровито ще бъде и на Британските острови – с валежи от дъжд, а в Шотландия и от сняг. Дъжд и сняг ще вали на Скандинавския полуостров. Превалявания от дъжд, ще има в страните от Централна Европа, както и в южните райони на Апенините. Ще продължат валежите и на Балканите, но вече само в южните и източните части от полуострова.

У нас, в неделя, слаби превалявания ще има все още преди обяд в южните и планинските райони, но през втората половина на деня, облачността и там, бързо ще намалее.

През първите дни на новата седмица, ще бъде предимно слънчево и още малко по-топло, с максимални температури, в повечето райони от страната между 17 и 22°. В сряда от север ще започне да нахлува по-студен въздух и на много места в страната ще превали и прегърми, а дневните температури ще се понижат.

