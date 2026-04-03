Средствата по ПВУ: България може да загуби част от тях заради забавени реформи

Служебното правителство подаде искане за четвърто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което е на стойност 900 милиона евро. Част от парите обаче са под риск. Причината – неизвършени реформи.

Пари срещу реформи – това е принципът на Плана за възстановяване и устойчивост. Зад тези 900 милиона евро, които можем да получим, стоят над 2 500 инвестиции в ключови сектори. Това са проекти за модернизация на над 50 болници, 100 амбулатории в отдалечени населени места, изграждане на нови домове за възрастни хора, медицински хеликоптери и хангарите за тях, както и СТЕМ центрове в над 2000 училища. Заради липса на реформи във ВиК сектора над 400 милиона евро са под риск.

Затова да погледнем към втората ключова дума: реформи. Или в случая с България – недовършени такива. От правосъдното министерство вече са предложили за обществено обсъждане законопроект за възстановяване на закритата Антикорупционна комисия. Народното събрание и президента ще номинират по един от членовете й, а останалите трима от органи, които не са политически.

За да се подобри механизмът за независимо разследване на главния прокурор правосъдното министерство предлага: въвеждане на фигура на контролиращ специалния прокурор по разследването на главния прокурор. Съществената промяна: контролиращият прокурор да се назначава едновременно с ad hoc прокурора, а не при привличане на главния прокурор като обвиняем.

Парите от Европа зависят от предприетите стъпки у нас. Средствата по четвъртото плащане са 900 милиона евро, тук има едно НО:

Георги Клисурски – служебен министър на финансите: "Част от тези 900 милиона евро са под риск. Ние от страна на служебното правителство и на служебния кабинет ще положим всички усилия да договорим България да получи максимална част от тези средства. От началото на тази година до края на август месец реално българската държава трябва да разплати около 4 милиарда евро във всички тези инвестиции, за които говорим. Ако направим тези инвестиции, а ние сме твърдо решени да ги направим, тогава българската икономика наистина ще навлезе и в следващо поколение на своето развитие, което ще бъде много по-добро.

Една от неосъществените реформи – в Българския енергиен холдинг. Изискването беше: с решение МС да даде зелена светлина на министъра на енергетиката да работи върху реструктурирането на БЕХ. Но парламентът реши: това да не се случи.

Мария Недина – служебен вицепремиер по европейските средства: "Законът за водоснабдяване и канализация, който не успя да намери консенсус в НС и по него могат да ни бъдат удържани съответни максималния набор от средства 437 милиона евро."

По второто и трето плащане на ПВУ – парламентът има време до 4 май за реформа, свързана с Антикорупционната комисия.

Мария Недина – служебен вицепремиер по европейските средства: "Съответно след изтичането му вече тези средства не само ще бъдат задържани, ами ще бъдат загубени безвъзвратно. Това са 214 милиона евро от второ плащане, които вече са задържани и общо след 4 май 357 милиона евро. Като ще се наложи всъщност и да връщаме средства по предишни плащания, които сме изразходвали."

Затова правосъдното министерство предлага: възстановяване на закритата Антикорупционна комисия. За да бъде политическа независима, съставът й ще се формира по различен начин.

Андрей Янкулов – служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Народното събрание и президента номинират по един член на комисията от 5-членния ѝ състав и останалите членове се номинират от органи, които не са политически. Това е една композиция на антикорупционния орган, която е консултирана с ЕК като именно отговаряща на изискването на ПВУ за независим политически антикорупционен орган.

22 юни – това е срокът за реформа, свързана с главния прокурор. Предложението: подобряване на механизма за независимо разследване на обвинител номер едно.

Андрей Янкулов – служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "С въвеждане на една фигура на контролиращ специалния прокурор по разследването на главния прокурор прокурор, който да бъде номиниран и избран, измежду състава на съдиите от наказателната колегия на ВКС. Ключова промяна е за създаване на механизъм за автоматичен съдебен контрол върху ключови решения на Прокуратурата, когато се касае за прекратяване или спиране на наказателни производства за корупция или за тези престъпления, които са от компетентността на специалния прокурор."

От изпълнението на сроковете зависят милиони евро, а реформите са в ръцете на парламента – този и следващия.