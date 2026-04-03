Спортист в инвалидна количка учи в училище без асансьори и рампи

Давид Пецев е с рядко генетично заболяване. С течение на времето мускулите му отслабват. От няколко години не може да ходи. В 78-мо училище в Банкя, където учи, няма рампи и асансьори.

Каузата Давид да посещава класната стая обединява училището. Педагозите се отказват от букетите за първи учебен ден и призовават родителите да дарят парите за закупуване на система за изкачване на стълби.

Давид е състезател по плуване. Печелил е медали от различни първенства и често посещава плувния басейн в училището. Устройството, с което влиза в плувния басейн, също е купено със средства, събрани от дарения в училището.

Семейството на Давид е благодарно на всички, които са помогнали той да бъде интегриран в училището.

Давид участва в маратони, състезания по бягане за хора с увреждания, обича компютрите и иска да стане софтуерен инженер.