Почина големият композитор Михаил Белчев
Спортист в инвалидна количка учи в училище без асансьори и рампи

Давид Пецев е с рядко генетично заболяване. С течение на времето мускулите му отслабват. От няколко години не може да ходи. В 78-мо училище в Банкя, където учи, няма рампи и асансьори.

Каузата Давид да посещава класната стая обединява училището. Педагозите се отказват от букетите за първи учебен ден и призовават родителите да дарят парите за закупуване на система за изкачване на стълби.

Давид е състезател по плуване. Печелил е медали от различни първенства и често посещава плувния басейн в училището. Устройството, с което влиза в плувния басейн, също е купено със средства, събрани от дарения в училището.

Семейството на Давид е благодарно на всички, които са помогнали той да бъде интегриран в училището.

Давид участва в маратони, състезания по бягане за хора с увреждания, обича компютрите и иска да стане софтуерен инженер.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
4
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
5
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Почина големият композитор Михаил Белчев
6
Почина големият композитор Михаил Белчев

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: У нас

Върбови клонки и послание за доброта на Цветница
Върбови клонки и послание за доброта на Цветница
Рекордни резултати на олимпиадата по биология Рекордни резултати на олимпиадата по биология
Чете се за: 02:15 мин.
Училищата в София подготвят голям празник за 24 май Училищата в София подготвят голям празник за 24 май
Чете се за: 01:10 мин.
Лазаровден ден е! Празник на пролетта и традициите Лазаровден ден е! Празник на пролетта и традициите
Чете се за: 01:02 мин.
В Бургас ученици преминават обучение по велобезопасност В Бургас ученици преминават обучение по велобезопасност
Чете се за: 00:17 мин.
Новините 03.04.2026 г. Новините 03.04.2026 г.
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
