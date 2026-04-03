Новините 03.04.2026 г.

Акценти за деня:

В Бургас ученици преминават обучение по велобезопасност

Ученици от основно училище „Любен Каравелов“ в Бургас преминават обучение по велобезопасност. Преподаватели са пътни полицаи и велоексперти, които показват как правилно се управлява и поддържа колело, както и кои са най-честите рискове на пътя.

Спортист в инвалидна количка учи в училище без асансьори и рампи

Давид Пецев е с рядко генетично заболяване. С течение на времето мускулите му отслабват. От няколко години не може да ходи. В 78-мо училище в Банкя, където учи, няма рампи и асансьори.

Нова зона за разходки около Колизеума в Рим

Колизеумът в Рим отвори ново място за разходки. Открита е нова зона около амфитеатъра, която дълго време е била недостъпна за хората.

Популацията на делфините в Черно море все още не може да се възстанови

Доклади на Института по океанология във Варна сочат, че популацията на делфините в Черно море все още не може да се възстанови след масовото им избиване в средата на миналия век. Към момента в българската акватория на Черно море живеят около 73 000 делфина. Каква е причината за негативната тенденция?

СПОРТ

Цанко Цанков получи официален сертификат за световен рекорд

Българският плувец Цанко Цанков получи официален сертификат за световен рекорд. На Световното първенство по зимно плуване в Оулу, Финландия, той преплува 450 метра в ледена вода за 5:16 минути – време, което го изстрелва на върха.