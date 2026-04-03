Превозвачите готвят протест заради високите цени на горивата

Транспортният бранш настоява за спешни мерки от държавата заради галопиращите цени на горивата. Секторът е изправен на ръба на оцеляването – алармират от камарата на превозвачите. В официално писмо до служебното правителство съсловни организации на автобусни и товарни превозвачи отново апелират за реални действия и целенасочена подкрепа. Днес е сезиран и президентът.

Част от транспортните компании вече се организират за протести, обсъждат преустановяване на превозите и пускане на служителите в неплатен отпуск още в понеделник.

Йордан Арабаджиев – Съюз на международните превозвачи: „Към момента загубата за всеки един автомобил, който излиза на път е над 10 процента. По наши сметки около 20-22 процента от колегите са спрели работа за да не генерират загуби. Така че следващите дни очакваме положението да става още по-критично.“

Като основна и спешна мярка от бранша изтъкват необходимостта от въвеждане на т. нар. „транспортен данъчен кредит“, както е в други държави от Европейски съюз. Предложението включва платформа, през която част от разходите за гориво да се използват за покриване на данъчни и осигурителни задължения. Загуби търпят и автобусните превозвачи и очакват финансова подкрепа от държавата.

Магдалена Милтенова – председател на Конфедерация на автобусните превозвачи: „В момента имаме сериозен отлив на пътници от доста време насам, линиите са нерентабилни, много трудно могат да се издържат, на фона на високите цени на горивата е абсолютно непосилно за превозвачите да могат да оцелеят в тази криза.“

Превозвачите настояват още за разсрочване на лизинговите вноски през Агенцията за експортно застраховане и двойно увеличение на държавната помощ, която да бъде нотифицирана от Европейския съюз.