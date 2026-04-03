Най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова вече е в България и започна активна рехабилитация. 16-годишната спортистка пострада тежко при инцидент на пистата в Шпиндлерув Млин, Чехия на 3 март. След това тя претърпя няколко операции на бедрото, таза и рамото в клиника в Грац, Австрия. Въпреки тежките травми, Малена вече се движи сама и дори изкачва стълби с помощта на патерици.



За нея се грижи екип от физиотерапевти с ръководител Михаил Ненов. Очаква се възстановяването на талантливата ни звезда да продължи до есента. Екипът около нея обаче си е поставил амбициозната задача Малена да се завърне за старта от Световната купа в Кортина Д’Ампецо, Италия през декември.

"Благодарим на всички българи за голямата съпричастност и огромната подкрепа, която ни оказахте през този тежък период", заявиха от семейството на Малена.

Преди този сезон сноубордистката постигна две трети места за Световната купа и общо 9 пъти бе в топ 10 на най-престижната надпревара. При дебюта си на зимни олимпийски игри в Милано и Кортина през февруари Малена Замфирова завърши на десето място. В Европейската купа тя постигна 2 победи.