Валежи от дъжд и в петък, и в събота

В следобедните часове ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, а в отделни райони е възможно и да прегърми. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 11° и 17°, в София – около 11°, по Черноморието – от 12° до 14°. Ще духа слаб вятър от изток-североизток.

През нощта на много места в страната ще превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен – от северозапад, в Източна България – от север. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – 4 - 5°, а максималните – между 12° и 17°, в София около 13°, по Черноморието – от 11° до 14°.

Утре отново се очаква значителна облачност и краткотрайни валежи от дъжд на много места. В планините също ще има валежи – над 1500 м ще превалява сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 3° на Мусала до 1° на Черни връх.

В неделя вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъса и бързо ще намалее. Вятърът ще е слаб, от запад-северозапад. Затоплянето ще продължи и през първите дни на новата седмица ще бъде предимно слънчево и още малко по-топло. Вятърът от северозапад ще се усили особено във вторник, а максималните температури ще бъдат между 14° и 20°.

В средата на седмицата се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици на отделни места. От север ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.