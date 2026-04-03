Отводняват улиците в Бачково след обилните валежи

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ситуацията в асеновградското село Бачково се подобрява след обилния дъжд, който предизвика заливане на улици, активиране на свлачища и преливане на дерета.

5 къщи са заплашени от пропадане при нови валежи и собствениците им настояват да бъдат направени спешни укрепителни дейности. Местната власт ще търси помощ от държавата и за възстановяването на асфалтовата настилка на ул. "Червената скала", която се срути под напора на водата. Още две улици остават непорходими, заради наводнението. Днес с помощта на доброволци шахтите в селото ще бъдат почистени, а комисия от община Асеновград ще описва нанесените щети.

Николай Стоицов: "Снощи в 12.20 вечерта лично аз се събудих от приливна вълна, това нещо никога не съм го виждал така, никога в живота си. Дерето вървеше от край в край, дори водата влезе малко и вкъщи."

Христо Калчев, кмет на село Бачково: "Смятам, че ако не вали, лека – полека ситуацията ще се нормализира, обаче от тук нататък имаме много проблеми в селото, в рамките на квартала не е обезопасено, няма изградени никакви брегоукперителни съоръжения."

Снимки: БТА

#бачково #наводнение

