БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Транспортни компании са започнали организация за протести

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Обсъждат спиране на превозите и пускане на служителите в неплатен отпуск

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Транспортният бранш настоява за спешни мерки в условията на задълбочаваща се енергийна криза. В позиция на Камарата на автомобилните превозвачи в България (КАПБ), съвместно с други браншови организации, се алармира, че българският транспортен бранш е изправен пред безпрецедентни предизвикателства вследствие на ескалиращата международна обстановка и драстичното увеличение на цените на горивата. Секторът е поставен на ръба на оцеляването, а липсата на навременна подкрепа крие сериозни рискове за националната икономика, пише още в писмото, изпратено до служебния премиер и служебните министри на транспорта и на финансите.

"Напрежението в сектора вече преминава в конкретни действия. Част от транспортните компании са започнали организация за протестни мерки, като се обсъжда преустановяване на превозите и пускане на служителите в неплатен отпуск", заявяват от бранша.

Сигналите от сектора са категорични – българските превозвачи вече губят позициите си на международния пазар. Именно затова апелираме за последно да бъдат предприети спешни и адекватни мерки

"Отчитаме заявените от правителството намерения за предприемане на мерки, включително възможността за мораториум върху лизинговите вноски и увеличаване на бюджета по толпрограмата, но към момента липсва яснота относно тяхното реалноприлагане", допълват от Камарата.

От организацията пишат още, че тези стъпки не могат да бъдат основните инструменти за подкрепа на сектора.

"Като основна и спешна мярка отново изтъкваме необходимостта от въвеждане на т.нар. „транспортен данъчен кредит“, който да осигури незабавна ликвидност на фирмите", е записано в позицията.

Предложението включва създаване на защитена платформа, чрез която част от разходите за гориво да могат да бъдат използвани за покриване на данъчни и осигурителни задължения.

Настоява се и за целенасочена подкрепа за автобусния сектор, включително за несубсидираните линии и туристическите превози, с оглед предотвратяване на нарушения в транспортната свързаност и социално напрежение.

#драстично увеличение на горивата #транспортен бранш, #Камара на автомобилните превозвачи в България #протести #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Почина големият композитор Михаил Белчев
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Още от: Икономика

Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото
Чете се за: 05:10 мин.
Чете се за: 04:00 мин.
Чете се за: 00:35 мин.
Чете се за: 05:57 мин.
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ