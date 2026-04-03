Транспортни компании са започнали организация за протести

Транспортният бранш настоява за спешни мерки в условията на задълбочаваща се енергийна криза. В позиция на Камарата на автомобилните превозвачи в България (КАПБ), съвместно с други браншови организации, се алармира, че българският транспортен бранш е изправен пред безпрецедентни предизвикателства вследствие на ескалиращата международна обстановка и драстичното увеличение на цените на горивата. Секторът е поставен на ръба на оцеляването, а липсата на навременна подкрепа крие сериозни рискове за националната икономика, пише още в писмото, изпратено до служебния премиер и служебните министри на транспорта и на финансите.

"Напрежението в сектора вече преминава в конкретни действия. Част от транспортните компании са започнали организация за протестни мерки, като се обсъжда преустановяване на превозите и пускане на служителите в неплатен отпуск", заявяват от бранша.

Сигналите от сектора са категорични – българските превозвачи вече губят позициите си на международния пазар. Именно затова апелираме за последно да бъдат предприети спешни и адекватни мерки

"Отчитаме заявените от правителството намерения за предприемане на мерки, включително възможността за мораториум върху лизинговите вноски и увеличаване на бюджета по толпрограмата, но към момента липсва яснота относно тяхното реалноприлагане", допълват от Камарата.

От организацията пишат още, че тези стъпки не могат да бъдат основните инструменти за подкрепа на сектора.

"Като основна и спешна мярка отново изтъкваме необходимостта от въвеждане на т.нар. „транспортен данъчен кредит“, който да осигури незабавна ликвидност на фирмите", е записано в позицията.

Предложението включва създаване на защитена платформа, чрез която част от разходите за гориво да могат да бъдат използвани за покриване на данъчни и осигурителни задължения.

Настоява се и за целенасочена подкрепа за автобусния сектор, включително за несубсидираните линии и туристическите превози, с оглед предотвратяване на нарушения в транспортната свързаност и социално напрежение.

