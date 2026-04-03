Измама от името на Съюза на глухите: Чужди граждани събират пари от името на организацията

У нас
За измамна схема съобщават от общността на глухите и хората с увреждания у нас. При нея чужди граждани се представят за глухи и се опитват да събират дарения. В началото на март месец се е стигнал до нападения при опит за разобличаване на измамниците.

В началото на март в хранителен магазин Благой забелязва човек, който проси от името на Съюза на глухите в България. Тъй като е запознат с дейността им, веднага разбира, че това са измамници и решава да ги спре.

Благой Йосифов, потърпевш: "Случаят е от хранителен магазин. Отивах да си купя храна и видях измамника. Казах му спокойно ела да поговорим за малко и той започна да вика. Чуващите хора започнаха да питат какво има, какво стана, а аз казах, че той говори на друг език и това е измама. Приличаше на момиче, но мисля, че имаше перука и беше мъж, беше слаб в лицето. Дойдоха полицията и охраната и попълнихме някакви документи. Имаше черна чанта, от която извади нож и посегна. За малко щеше да ми нареже ръката и побягна. Полицията го хвана, но нищо не стана."

Практиката действа от години, казва председателят на Съюза на глухите у нас, Николай Нинов.

Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България: "Тази измама има поне над 10-годишна история. Основно всичко, което се случва, идва от Румъния. Фактически румънски граждани навлизат в България и започват да прилагат тази измамна схема. Съюзът на глухите в България още през 2017 г. прави първите стъпки и сигнали до държавните институции, с цел да се неутрализира това, което се случва."

От СДВР посочват, че от началото на година до този момент има един получен сигнал за подобна измама пред хранителен магазин на територията на 8-о РУ. При пристигане на полицейски екип обаче мнимите глухи не са установени. При такива нарушения органите на реда съставят акт на извършителите.

Николай Ненов обяснява, че основното, което измамниците използват, са бланки, слогани, като с тях освен глухите намесвали и хората с увреждания.

Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България: "Изключително много неприятно ни дискредитират тези действия на румънците. Глухи граждани в България въобще не просят и не събират парични средства."

Председателят на Съюза е категоричен, че следва да има законодателни промени.

Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България: "Държавните органи сериозно взимат този проблем, но като краен резултат това остава единствено като едно административно нарушение. Нашите държавни органи нямат необходимият законодателен и правен статут, с който да могат да възпрепятстват тези действия."

Той дава и съвет към глухите, които стават свидетели на подобна измама и са обект на агресия, да използват платформата на телефон 112 и да сигнализират за това писмено.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Регионални

Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
Студент направи електронно табло за 50 евро, което показва движението на автобусите в Пловдив Студент направи електронно табло за 50 евро, което показва движението на автобусите в Пловдив
Чете се за: 03:10 мин.
Възстановено е движението на влаковете между Царева Ливада и Трявна след дерайлирането на композиция вчера Възстановено е движението на влаковете между Царева Ливада и Трявна след дерайлирането на композиция вчера
Чете се за: 01:15 мин.
Католиците у нас празнуват Великден Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Чете се за: 01:35 мин.
Навръх Цветница: 1000-метров венец около храма в град Елин Пелин Навръх Цветница: 1000-метров венец около храма в град Елин Пелин
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
