Измама от името на Съюза на глухите: Чужди граждани събират пари от името на организацията

За измамна схема съобщават от общността на глухите и хората с увреждания у нас. При нея чужди граждани се представят за глухи и се опитват да събират дарения. В началото на март месец се е стигнал до нападения при опит за разобличаване на измамниците.

В началото на март в хранителен магазин Благой забелязва човек, който проси от името на Съюза на глухите в България. Тъй като е запознат с дейността им, веднага разбира, че това са измамници и решава да ги спре.

Благой Йосифов, потърпевш: "Случаят е от хранителен магазин. Отивах да си купя храна и видях измамника. Казах му спокойно ела да поговорим за малко и той започна да вика. Чуващите хора започнаха да питат какво има, какво стана, а аз казах, че той говори на друг език и това е измама. Приличаше на момиче, но мисля, че имаше перука и беше мъж, беше слаб в лицето. Дойдоха полицията и охраната и попълнихме някакви документи. Имаше черна чанта, от която извади нож и посегна. За малко щеше да ми нареже ръката и побягна. Полицията го хвана, но нищо не стана."

Практиката действа от години, казва председателят на Съюза на глухите у нас, Николай Нинов.

Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България: "Тази измама има поне над 10-годишна история. Основно всичко, което се случва, идва от Румъния. Фактически румънски граждани навлизат в България и започват да прилагат тази измамна схема. Съюзът на глухите в България още през 2017 г. прави първите стъпки и сигнали до държавните институции, с цел да се неутрализира това, което се случва."

От СДВР посочват, че от началото на година до този момент има един получен сигнал за подобна измама пред хранителен магазин на територията на 8-о РУ. При пристигане на полицейски екип обаче мнимите глухи не са установени. При такива нарушения органите на реда съставят акт на извършителите.

Николай Ненов обяснява, че основното, което измамниците използват, са бланки, слогани, като с тях освен глухите намесвали и хората с увреждания.

Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България: "Изключително много неприятно ни дискредитират тези действия на румънците. Глухи граждани в България въобще не просят и не събират парични средства."

Председателят на Съюза е категоричен, че следва да има законодателни промени.

Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България: "Държавните органи сериозно взимат този проблем, но като краен резултат това остава единствено като едно административно нарушение. Нашите държавни органи нямат необходимият законодателен и правен статут, с който да могат да възпрепятстват тези действия."

Той дава и съвет към глухите, които стават свидетели на подобна измама и са обект на агресия, да използват платформата на телефон 112 и да сигнализират за това писмено.