Марин Райков: Споразумението с Украйна е по-скоро политическа декларация, не съдържа никакви конкретни ангажименти

У нас
Проблемът с неизпълнението на изискванията към българската общност от страна на Скопие не е двустранен, а на ЕС

Споразумението с Украйна има характер по-скоро на политическа декларация и е прието от Министерския съвет още през 2024 г., каза служебният зам.-министър на външните работи Марин Райков в студиото на "Денят започва".

Марин Райков, зам.-министър на външните работи: "В материален план това споразумение не съдържа никакви конкретни ангажименти. В него няма никакви цифрови спецификации, било в изражение финансово, било материално. Това е споразумение, което дава израз на една подкрепа на България за Украина. Пределно е ясно за всички кой е агресора, коя е жертвата в този конфликт. Нашата позиция е изцяло в рамките на позицията на всички наши европейски партньори. Няма опция при която България да е в скоба на европейския консенсус по този въпрос."

По повод нотата, изпратена от иранската страна, Райков беше категоричен, че дипломатическото ни ведомство няма практика да публикува текстовете на подобни документи, освен ако не става дума за съобщение, което има пряко отношение към проблемите на войната и на мира или поставя България на картата на някакъв конфликт.

Марин Райков, зам.-министър на външните работи: "Но в този конкретен случай не говорим въобще за това. Говорим за изразена позиция, действително остра, от страна на Иран по въпросите, които за тях са изключително важни, бидейките са ангажирани в военни действия. Ние не сме. България, ясно го казах, не е във война. НАТО не е във война. Самолетите, които са на летище "Васил Левски" са част от предно разположение на НАТО. И с известна ирония мога да кажа, че това, че имаме връчена нота, не е причина да напуснем НАТО."

Марин Райков допълни, че от страна на външно министерство не биха искали този тип текуща кореспонденция да се ползва в предизборен период, за каквито и да било спекулации или за разпространение на слухове и експлоатация на страха на част от българското общество. Той повтори, че България има ясна позиция по отношение на Иран и от Техеран са наясно с нея.

Марин Райков, зам.-министър на външните работи: "Повече от очевидно е, че за нас е силно проблематично поведението на режима в няколко основни точки. Първо, нееднократно беше заявено, че на ядрената програма на Иран трябва да бъде сложен край. Ясно беше казано, че производството на балистични ракети също трябва да бъде прекратено. Ударите, които Иран нанася в региона на своите съседи, са абсолютно неприемливи за нас, категорично."

Това е била и позицията, изразена от служебния външен министър Надежда Нейнски по време на видеоконферентната среща, на която се търсеше решение на проблема с отварянето на Ормузкия проток.

По повод последните изявления на премиера на Република Северна Македония Християн Мицковски, че десетилетия наред няма да позволи да се изпълняват условията, които могат да отворят преговорите за членство на страната му в ЕС, а именно - промяна на Конституцията и конституционна гаранция за правата на българите, Райков обясни, че явно определени среди в Скопие са по-скоро настроени да загубят още време на македонските граждани.

Над 210 000 души от Република Северна Македония са доказали българския си произход с документи, коментира в студиото на "Денят започва" заместник външният министър Марин Райков. Подчерта, че това налага необходимостта от ясни гаранции за правата на българската общност в страната.

Марин Райков, зам.-министър на външните работи: "Ние говорим за тези, които са дошли на територията на Европейския съюз, за да заявят своя български произход. И най-важното е да представят документи, които доказват този произход".

Райков беше категоричен, че именно липсата на реални гаранции за българската общност е ключовият проблем в отношенията със Скопие и в процеса на европейска интеграция. Той посочи, че промяната на конституцията на Северна Македония е основно условие за напредък в преговорите.

Допълни, че проблемът не следва да се разглежда като двустранен между София и Скопие, а в контекста на ангажиментите към Европейски съюз.

Марин Райков, зам.-министър на външните работи: "Факт е, че техният министър на външните работи обикаля от кабинет на кабинет в Брюксел и се оплаква от Европейския съюз, от България, от различни неща. Ние не искаме да влизаме в такава схема, при която след него влизаме ние, защото не желаем този въпрос да се възприема като двустранен. Да се твърди, че има двустранен проблем между България и Република Северна Македония е изключително манипулативно. Проблемът е по-скоро между Скопие и ЕС. И неизпълнението на изискванията."

