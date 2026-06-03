Темата за заплатите на депутатите отново ще влезе в дневния ред на НС

Темата за заплатите на депутатите отново ще влезе в дневния ред на Народното събрание. Това съобщи в "Денят започва" Стефан Белчев, народен представител от “Прогресивна България”.

"Не сме се отказали. Напротив. Фактът, че това не беше включено в измененията на правилника за организацията на НС, беше такъв, че предложенията, които постъпиха от Министерството на финансите, бяха след като се разгледаха на комисия. И… сега не искам да казвам голяма новина, но може би другата седмица или в следващите дни ние ще отворим отново правилника, за да може да се коригира член пети на финансовите правила. БНТ: Тоест ще го направите така или иначе? - Абсолютно. Както казах и вчера – това съм го приел за лична кауза."

Според чл. 5 от финансовите правила народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор. Основното възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие според средната заплата за последния месец от предходното тримесечие.

Относно тавана на дълга, Белчев коментира:

"Имаме ликвиден кеш в Българска народна банка от порядъка на 4,4 милиарда евро. Ако приемем, че имаме 2,4 Сребърен фонд, т.е. това е така наречен неприкосновен запас, а към 5 юни трябва да се изплатят пенсиите, а това е около 1,1, вие сами може да си направите равносметка колко остава ликвидният кеш на държавата - 0,9. А ние до края на август месец трябва да приключим с ПВУ. Тавана за дълга си остава същия, но просто в случай ние делегираме, както си е и по право от това нещо, да бъде анонсирано и предложено от Министерство на финансите, респективно Министерски съвет. Но колкото по-бързо това се реализира, толкова по-добре."

Депутатите вчера приеха да намалят държавната субсидия на реален глас от 4 евро и 9 цента на 3 евро. Очаква се от тази мярка да бъдат спестени около 2,2 млн. евро.

"Не е много, но така или иначе ние по този начин демонстрираме солидарност с обществото", каза Белчев.

Той коментира думите на депутата Владимир Николов за намаляване на срока на майчинството:

"Първо позволете ми да не се съглася – ако визирате думите на колегата Николов относно майчинството. Това беше извадено от контекст, никъде не сме коментирали и изобщо не сме правили такива разчети. Не е разглеждано. По-скоро вчера бяхте свидетели на дебата във временната комисия по бюджет и финанси. Там действително имахме предложение за замразяване на така наречените ковид добавки – не премахване, замразяване, и занапред те да не бъдат индексирани."

От замразяване на ковид добавката за пенсионерите се очаква да бъдат спестени 30 млн. евро или по 5 млн. на месец.

Депутатът отбеляза, че управляващите залагат на принципа "с малки крачки, но напред – редовно и прогресивно."

"На вашия въпрос кога ще бъдат големите реформи – искрено се надявам с предложенията, които вече текат за бюджетната процедура за 2026 година и аз наистина се надявам и очаквам още днес или утре Министерството на финансите и самият вицепремиер Гълъб Донев да излезе първо с някакви предложения за точно такива реформи, и второ – за мен е много важно, и не само за мен, а за цялата парламентарна група, ние на какво стъпваме. Къде има подвижни пясъци, как могат те да се преодолеят, за да може наистина да имаме една стабилна база за 4 години управление. Пак повтаряме – данъци поне на този етап няма как да се вдигнат. Тук не бива да бъркаме социалните осигуровки – за тях вече имаме решение. В бюджета пари има – просто трябва да се управляват по правилния начин. Като казвате реформи, се връщам 15 години назад, когато един колега и бивш председател на Сметната палата, професор Валери Димитров, беше казал, че България се е превърнала в „корабно гробище за потънали реформи“. Аз наистина вярвам и се надявам това да е приключил етап и напред да продължим само с успешни такива."

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