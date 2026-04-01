Марин Райков за нотата от Иран: България не е във война, няма снижаване на дипломатическите ни отношения

Зам.-министърът на външните работи Марин Райков потвърди на брифинг в Министерския съвет, че Иран е изпратил нота до българското Външно министерство във връзка с разположените военни и транспортни самолети на Летище "Васил Левски" в София, които се изполват за подкрепа за ударите по Иран. Райков обаче подчерта, че няма снижаване на нивото на дипломатическите ни отношения с Ислямската република.

"Беше разпространен текста на една иранска нота във връзка с тема, която нееднократно беше засягана и в официален порядък , а и в общо разяснителен порядък, а именно самолетите, които в момента са част от предното разположение на НАТО на летище "Васил Левски" в София. Няма основания за ръст на опасенията на българските граждани. С иранската страна ние поддържаме един ненакърнени дипломатически отношения. Няма снижаване на нивото на тези дипломатически отношения. Комуникацията тече по един естествен, макар и специфичен в тази ситуация начин. На иранската страна е казвано и ще бъде ясно разяснявано, че България не е във война. Не предстои да влиза в такава схема. Ако такъв беше случаят, НС трябваше да вземе решение. Такива намерения нито има, нито ще има. За разлика от други страни, включително и някои съседни, нашият парламент не е одобрявал решения за подкрепа за съответни военни действия в района на Ормузкия пролив. Самолетите на летище "Васил Левски" са част от предно разположение на НАТО, НАТО също не е във война в момента и държа да подчертая - над България не летят бойни самолети. Над България не се зареждат бойни самолети, които да участват във военни действия. Тази нота е факт, но не трябва да бъде разглеждана като повод за някакви по-високи нива на притеснение относно опции за въвличане на страната ни в някакви ситуации, които биха били повод за търговия със страховете на българските граждани", каза Марин Райков.