Почина големият композитор Михаил Белчев
МВнР: България настоява РСМ да изпълни поетите ангажименти за защита правата на общностите

Чете се за: 02:22 мин.
МВнР подкрепя легитимните искания на българската общност в Северна Македония и призовава правителството на съседната държава да се съобрази с призивите на своите граждани и да изпълни всички поети пред ЕС и пред България ангажименти. Това заявават в позиция от Външно министерство.

Очакваме Северна Македония да се ангажира искрено и последователно за създаването на надежден, ефективен и устойчив механизъм за защита на основните права на човека, за да е в състояние да си осигури в бъдеще консенсусна подкрепа за своя европейски път, посочват от институцията

От МВнР посочват, че организации на българската общност в Северна Македония са разпространили официално писмо във връзка с представен от правителството на съседната държава ревизиран проект на План за действие за защитата на правата на лицата, принадлежащи към малцинства и общности.

"Припомняме, че този План за действие е основен документ, част от Европейския консенсус от 2022 г., чието изпълнение ще бъде проследявано в хода на целия преговорен процес на бъдещо присъединяване на Северна Македония към ЕС. Когато, неизбежно, очакваните конституционни промени формално припознаят българите като легитимни субекти на граждански права в съседната държава, то Планът за действие ще трябва да гарантира практическото приложение и защита на тези конституционно гарантирани права. В своята позиция, българите изразяват загриженост от липсата на пълноценно отразяване в проекта на План за действие на техните коментари и предложения от м. декември 2025 г. Според тях, документът продължава да не отговаря в достатъчна степен на съществените проблеми, с които българската общност в Северна Македония се сблъсква и не предлага ефективни механизми за тяхното преодоляване. Сред тези дефицити са: системен институционален натиск, неравномерно прилагане на законите, тежки ограничения пред самоопределението и свободата на сдружаване, липса на защита срещу дискриминация и политически спонсорирани престъпления от омраза", се посочва в позицията на Външно.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Парад на цветята в румънския град Тимишоара
Парад на цветята в румънския град Тимишоара
Наблюдават плажовете на остров Родос, след като морето изхвърли на брега 43 килограма хашиш Наблюдават плажовете на остров Родос, след като морето изхвърли на брега 43 килограма хашиш
Чете се за: 00:45 мин.
Откриха експлозиви край „Турски поток“ в Сърбия, засилват мерките за сигурност Откриха експлозиви край „Турски поток“ в Сърбия, засилват мерките за сигурност
Чете се за: 02:35 мин.
Зеленски и Ердоган договориха "нови стъпки" за сигурност на фона на засилени удари в Украйна Зеленски и Ердоган договориха "нови стъпки" за сигурност на фона на засилени удари в Украйна
Чете се за: 03:57 мин.
Нов студентски протест в Белград Нов студентски протест в Белград
Чете се за: 00:57 мин.
Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с турския си колега Ердоган Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с турския си колега Ердоган
Чете се за: 00:32 мин.

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
