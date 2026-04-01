МВнР: България настоява РСМ да изпълни поетите ангажименти за защита правата на общностите

МВнР подкрепя легитимните искания на българската общност в Северна Македония и призовава правителството на съседната държава да се съобрази с призивите на своите граждани и да изпълни всички поети пред ЕС и пред България ангажименти. Това заявават в позиция от Външно министерство.
Очакваме Северна Македония да се ангажира искрено и последователно за създаването на надежден, ефективен и устойчив механизъм за защита на основните права на човека, за да е в състояние да си осигури в бъдеще консенсусна подкрепа за своя европейски път, посочват от институцията
От МВнР посочват, че организации на българската общност в Северна Македония са разпространили официално писмо във връзка с представен от правителството на съседната държава ревизиран проект на План за действие за защитата на правата на лицата, принадлежащи към малцинства и общности.
"Припомняме, че този План за действие е основен документ, част от Европейския консенсус от 2022 г., чието изпълнение ще бъде проследявано в хода на целия преговорен процес на бъдещо присъединяване на Северна Македония към ЕС. Когато, неизбежно, очакваните конституционни промени формално припознаят българите като легитимни субекти на граждански права в съседната държава, то Планът за действие ще трябва да гарантира практическото приложение и защита на тези конституционно гарантирани права. В своята позиция, българите изразяват загриженост от липсата на пълноценно отразяване в проекта на План за действие на техните коментари и предложения от м. декември 2025 г. Според тях, документът продължава да не отговаря в достатъчна степен на съществените проблеми, с които българската общност в Северна Македония се сблъсква и не предлага ефективни механизми за тяхното преодоляване. Сред тези дефицити са: системен институционален натиск, неравномерно прилагане на законите, тежки ограничения пред самоопределението и свободата на сдружаване, липса на защита срещу дискриминация и политически спонсорирани престъпления от омраза", се посочва в позицията на Външно.