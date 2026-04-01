МВнР: България настоява РСМ да изпълни поетите ангажименти за защита правата на общностите

МВнР подкрепя легитимните искания на българската общност в Северна Македония и призовава правителството на съседната държава да се съобрази с призивите на своите граждани и да изпълни всички поети пред ЕС и пред България ангажименти. Това заявават в позиция от Външно министерство.

Очакваме Северна Македония да се ангажира искрено и последователно за създаването на надежден, ефективен и устойчив механизъм за защита на основните права на човека, за да е в състояние да си осигури в бъдеще консенсусна подкрепа за своя европейски път, посочват от институцията

От МВнР посочват, че организации на българската общност в Северна Македония са разпространили официално писмо във връзка с представен от правителството на съседната държава ревизиран проект на План за действие за защитата на правата на лицата, принадлежащи към малцинства и общности.