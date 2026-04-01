Почина големият композитор Михаил Белчев
Валентин Михов: Аз ако съм сега фактор, веднага ще кръстя базата в Бояна на Боби Михайлов

Валентин Михов бе гост на предаването "Денят започва" по повод кончината на легендата на българския футбол и бивш президент на БФС Борислав Михайлов.

Той дари на БНТ последната награда, която му е била връчена от Борислав Михайлов през 2024 година по повод неговия 70-годишен юбилей.

"Бяхме приятели, не мога да крия. Моите съболезнования, първо към Мария, прекрасна жена, към Ники, към Елинор, към Бисера, към цялото семейство. Аз ги обичам", заяви Валентин Михов.

"Боби е един човек, който колкото и привидно да е весел, и да е винаги в центъра на купона, мога да го кажа така малко жаргонно, е в основата на много успехи, това е най-успешният вратар. Дойдох при вас да споделя, че народът ни не отива на добре по този начин, ако не се гледаме в очите. Аз мога да го гледам винаги в очите и го гледах в очите. Защото зад гърба, когато имаш нещо, кажи му го директно, какъв ли не го изкараха", каза Михов.

"Чувствам го много близък. Тежко ми е да говоря, тежко ми е да се връщам назад. Познавам цялата рода, познавам и обкръжението. Много са спомените. Гледали сме се в очите. Той винаги ми е говорил в очите. И когато и за хубаво, и за лошо сме се разбирали. Но да ви кажа, на времето, когато и аз бях още нещо като футболист, се казва, че един добър вратар е половин отбор. Той беше повече от половин отбор, и с човечността си. Той е лидер. Сега нямаме лидери", продължи той.

"В България само говорим за обединение. Той и Пената направиха така, че 1994 година, за първи път и 1993 година, след мача на Парк де Пренс, България беше обединена, щастлива, усмихнати хора", добави бившият президент на БФС.

Михов смята, че Борислав Михайлов е оставил незаличима следа в българския футбол.

"Аз ако съм сега фактор, веднага ще кръстя базата в Бояна Боби Михайлов. Ще направя нещо, защото той е в основата, връзката на България с FIFA и UEFA. Всеки ръководител има положителни, има и слабости. Няма безгрешни", каза Валентин Михов.

