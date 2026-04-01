Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Преброяване в Индия: 3 милиона служители започват обиколките си

Диана Симеонова
Чете се за: 01:27 мин.
Очаква се преброяването да приключи през март следващата година

От днес, над три милиона служители започват преброяване на населението на най-многолюдната държава в света – Индия.

Преброяването беше насрочено за 2021 година, но се забави заради пандемията от COVID-19. До днес гражданите имаха възможност да се преброят онлайн. Сега ще бъдат посетени от служители, които ще отчетат още жилищните условия и техните социални и икономически показатели. То ще премине през два етапа с участието на 3 милиона служители.

От април до септември ще се регистрират подробности за жилищата и удобствата с посещения от врата на врата.

Вторият етап до 2 март догодина включва демографски данни за населението и спорния въпрос за кастите. Кастите определят достъпа до образование и възможности.

Южноазиатската държава се сблъсква с все по-големи трудности при осигуряването на електроенергия, храна и жилища за нарастващото си население.

Преброяването ще събере информация и за кастите, към които принадлежат индийските граждани. Населението на Индия е над 1 милиард и 400 милиона души по данни на Фонда на ООН за населението. То надмина това на Китай през 2023 година. Очаква се преброяването да приключи през март следващата година.

