БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Служители от Агенцията за борба с градушките излизат на национален протест

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази

Работещите настояват за по-високи заплати и по-добри условия на труд

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Служители на Агенцията за борба с градушките от цялата страна излизат днес на протест с искания за увеличение на възнагражденията и подобряване на условията на труд. Протестните действия започват пред командния пункт в пловдивското село Голям Чардак, като в знак на недоволство работещите спират работа.

Полигонът в село Голям Чардак е един от 11-те командни пункта в цялата страна. Точно в 8:00 часа служителите от Пловдивския регион и от други райони в страната започнаха своите протестни действия. Те спират работа, защото очакват по-високи заплати.

Възнагражденията в сектора остават ниски, въпреки високия риск и отговорност на работата. Служителите получават около 500 евро месечно, а общия брой на ракетострелците в страната е 790 души, разпределени в 262 ракетни площадки.

Един от протестиращите подчерта, че доходите са недостатъчни за нормален живот.

Асен Мерджанов: "Заплатата е сравнима почти с нискоквалифициран труд. Нашата работа е рискова и не може да продължава на такава ниска заплата. Не стига просто за сметки, за вода… Ние сме почти на прага на бедност."

Служителите алармират и за тежките условия, при които работят, особено по време на активния сезон:

Асен Мерджанов: "На много от площадките няма електрозахранване, водоснабдяване. Температурите при откриване на сезона са ниски, а през лятото стават непоносимо високи – над 45 градуса в работните фургони. При ракетни площадки без захранване сме само на панели – без възможност за охлаждане, без климатик, без хладилник."

Основното искане на протестиращите е увеличение на заплатите с 250 евро, като те твърдят, че от години получават само обещания без реални действия:

Асен Мерджанов: "От години и от срещите, и от кореспонденцията досега сме слушали само обещания – че преди сезона ще има увеличение и ще се оправят нещата, но не се оправят."

Липсата на кадри също е сериозен проблем в сектора, посочват работещите.

Пейчо Малинов: "Няма млади хора. Дори да дойде някой, изкарва няколко дни и си тръгва. Не само заплащането, а и условията на труд са безобразно жестоки. Печем се през лятото, когато хората се крият от жегата – ние тогава работим."

Служители от различни полигони описват ежедневните трудности, включително липсата на базови условия:

Анатоли Иванов: "Всеки път, когато ходим на работа, трябва да носим поне по 5 - 6 туби по 10 литра вода – за миене, за тоалетна, за най-елементарните нужди. Някои колеги нямат нито ток, нито вода. Отопляват се на газ. Условията са под всякаква критика."

Протестиращите предупреждават, че ако исканията им не бъдат чути, това може да застраши началото на сезона за борба с градушките, който традиционно започва през май:

Анатоли Иванов: "Ако ние не започнем работа, не виждам какво ще се задържи. Без нас няма кой да защити продукцията. Няма реколта, която да бъде спасена без нас."

На място има стотици служители от цялата страна.

Вижте повече в преките включвания на Антоанета Андреева

#Изпълнителна агенция борба с градушките #национален протест #Агенцията за борба с градушките #Голям Чардак #полигони за борба с градушките

Последвайте ни

Още от: Общество

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ