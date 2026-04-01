Тръгва делото за катастрофата, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт в София

За днес в Софийския градски съд е насрочено разпоредително заседание по делото за катастрофата, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт. Подсъдим е 21-годишният Виктор Илиев.

При инцидента миналия август загина лекар, а четирима души бяха ранени. През февруари тази година прокуратурата внесе в съда обвинителния акт.

Илиев е обвинен за умишлено причиняване на смърт на един човек и нанасяне на различни по тежест телесни повреди на други четирима души.

Експертизи показаха, че преди катастрофата Илиев е шофирал със скорост около 200 км/ч, а в момента на удара е бил със 163 км/ч при разрешени 50 км/ч.

Според свидетелски показания по време на жестоката катастрофа Илиев е бил под влиянието на райски газ.