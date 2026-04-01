Подготовката за вота: ЦИК ще проведе консултации с парламентарно представените партии

Днес Централна избирателна комисия ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 51-вото Народно събрание.

Срещите са свързани с предложения за състава на секционните избирателни комисии (СИК) извън страната за предстоящите избори през април.

От ЦИК уточняват, че освен парламентарно представените формации, участие в консултациите могат да вземат и други партии и коалиции, които са регистрирали кандидати за вота.

На предсрочния вот на 19 април българите в чужбина ще могат да гласуват в 493 секции в 55 държави.