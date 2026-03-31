Продължителни валежи и силен вятър у нас през следващите дни

Широк средиземноморски циклон ще предизвика продължителна и сериозна валежна обстановка в страната през следващите дни, на места с значителни количества дъжд, главно в южната половина на страната.

През нощта и утре преди обяд валежите ще са основно в Южна България и планинските райони, като по-значителни количества се очакват следобед. Предупреждение за значителни валежи е обявено в областите Смолян и Кърджали.

Температурите ще останат без съществена промяна – максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София и по Черноморието около 10 градуса. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, а в планините ще духа силен вятър от изток-югоизток, където валежите ще бъдат по-интензивни. Границата между сняг и дъжд ще бъде около 1300 метра надморска височина.

През четвъртък валежите ще обхванат почти цялата страна, с по-значителни количества в Южна България и планините. В петък и събота валежите ще продължат с прекъсвания, вече по-слаби, а температурите ще се повишат – между 12 и 17 градуса.

В неделя вероятността за валежи намалява, облачността ще се разкъса и ще се появи слънце, като затоплянето ще продължи.