Брюксел предупреждава: Държавите от ЕС да се готвят за дългосрочни смущения за енергийните пазари

ЕК предупреди държавите от ЕС да се подготвят за дългосрочни смущения за енергийните пазари заради конфликта в Близкия изток. Брюксел призова правителствата да обмислят насърчаването на мерки за спестяване, особено в транспортния сектор.

Министрите на енергетиката от страните-членки на ЕС обсъдиха въздействието на войната в Близкия изток върху европейската енергийна сигурност. Според еврокомисаря по енергетика Дан Йоргенсон доставките на суров петрол и природен газ в блока не са пряко засегнати от затварянето на Ормузкия проток, тъй като Европа внася по-голямата част от страни извън Близкия изток. Но Брюксел е загрижен в краткосрочен план за доставките на керосин и дизел. Еврокомисията ще предложи в близките дни мерки, включително облекчаване на правилата за държавна помощ и намаляване на данъците и таксите върху електроенергията, за да са защитят по-ефективно домакинствата и бизнеса срещу високите цени на горивата.