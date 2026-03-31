БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Горивата поскъпват, хиляди кандидатстват за компенсации

от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повишението на горивата днес - дизелът вече се продава средно за 1,68 евро. Газът регистрира сериозен скок и на колонките в бензиностанциите цената днес беше 0,73 цента. Бензинът все още е далече от границата от 1,60 и е се продава за 1,47 евро.

На този фон се увеличават и желаещите от уязвимите групи, които искат да се възползват от еднократната месечна помощ от 20 евро, и до момента подадените заявления са 33 000. Това са само хората, които досега не са получавали други социални помощи. Отделно над 1,1 млн. души отговарят на подоходния критерий за автоматично подпомагане без нуждата да подават документи.

Днес е последният ден, в който можеше да се подаде заявление за получаване на компенсацията. В Пловдивска област са подали документи над 2700 души.

Голяма част от желаещите да получат компенсацията от 20 евро подадоха документи в последния възможен ден в дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив.

"- БНТ: Защо избрахте последния ден?

Красимир Кръстев: Еми, смятах, че по-малко хора ще има."

Средно 66 души на час са подавали документи за помощта за гориво в Пловдив, като голяма част от тях са използвали информационната система. В дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив са били разкрити допълнителни гишета.

Вангел Панайотов: "Много бързо се минава, хората си описват всичко, каквото трябва."

Помощта от 20 евро за гориво хората обаче определят като недостатъчна.

" - БНТ: Какво ще ви помогнат тези 20 евро, ако бъдете одобрен?

- С нищо."

Вангел Панайотов: "Ми, за какво ще ми стигнат – колкото да обиколя града тука - от единия край до другия."

Предстои да стане ясно колко от потребителите на Дирекция "Социално подпомагане" в Пловдив-град, които са повече от 55 000 души, ще получат компенсацията от 20 евро.

Анелия Кирова, директор на Дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив: "Ние нямаме представа колко от тези хора НАП ще одобри, като отговарящи на критерия, защото между тях има хора, които не притежават моторни превозни средства, вероятно между тях ще има и хора, които не отговарят на подоходните изисквания."

Данните от НАП ще станат ясни в началото на април и ще бъдат предоставени на социалните дирекции, които ще изплащат сумите от 20 евро.

#20 евро #хиляди кандидатстват за компенсации #горивата поскъпват

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Празнуваме Цветница!
3
Празнуваме Цветница!
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
5
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Общество

Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Министър Христанов започна проверки в горските стопанства
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ