Горивата поскъпват, хиляди кандидатстват за компенсации

Повишението на горивата днес - дизелът вече се продава средно за 1,68 евро. Газът регистрира сериозен скок и на колонките в бензиностанциите цената днес беше 0,73 цента. Бензинът все още е далече от границата от 1,60 и е се продава за 1,47 евро.

На този фон се увеличават и желаещите от уязвимите групи, които искат да се възползват от еднократната месечна помощ от 20 евро, и до момента подадените заявления са 33 000. Това са само хората, които досега не са получавали други социални помощи. Отделно над 1,1 млн. души отговарят на подоходния критерий за автоматично подпомагане без нуждата да подават документи.

Днес е последният ден, в който можеше да се подаде заявление за получаване на компенсацията. В Пловдивска област са подали документи над 2700 души.

Голяма част от желаещите да получат компенсацията от 20 евро подадоха документи в последния възможен ден в дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив.

"- БНТ: Защо избрахте последния ден? Красимир Кръстев: Еми, смятах, че по-малко хора ще има."

Средно 66 души на час са подавали документи за помощта за гориво в Пловдив, като голяма част от тях са използвали информационната система. В дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив са били разкрити допълнителни гишета.

Вангел Панайотов: "Много бързо се минава, хората си описват всичко, каквото трябва."

Помощта от 20 евро за гориво хората обаче определят като недостатъчна.

" - БНТ: Какво ще ви помогнат тези 20 евро, ако бъдете одобрен? - С нищо." Вангел Панайотов: "Ми, за какво ще ми стигнат – колкото да обиколя града тука - от единия край до другия."

Предстои да стане ясно колко от потребителите на Дирекция "Социално подпомагане" в Пловдив-град, които са повече от 55 000 души, ще получат компенсацията от 20 евро.

Анелия Кирова, директор на Дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив: "Ние нямаме представа колко от тези хора НАП ще одобри, като отговарящи на критерия, защото между тях има хора, които не притежават моторни превозни средства, вероятно между тях ще има и хора, които не отговарят на подоходните изисквания."

Данните от НАП ще станат ясни в началото на април и ще бъдат предоставени на социалните дирекции, които ще изплащат сумите от 20 евро.