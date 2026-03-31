Спасителна акция за гърбат кит, заседнал в Балтийско море

Успешно премина операцията по освобождаване на гърбат кит, който беше заседнал в началото на седмицата в причините на Балтийско море край Северна Германия.

Дни наред спасителните екипи опитваха да помогнат на гигантския бозайник да се отдалечи от пясъчните наноси. С помощта на специална техника беше прокопан тесен канал с дълбочина половин метър.

В малките часове на деня китът се е оттласнал от дъното и успял да стигне до по-дълбоки води. Морските биолози се надяват през следващите дни той да намери сили и да навлезе в открито море.