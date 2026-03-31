Къде е най-голямата колония от бели щъркели в Източна България?

Кърджалийското село Звиница е дом на най-голямата колония бели щъркели в Източна България – общо 170 птици. Тази пролет всички гнезда в селото са пълни.

За хората от Звиница, които са алевити, белите птици са свещени и посрещането им се превръща в истински празник. От началото на март всички в село Звиница се оглеждат за белите гости.

Освен белите птици, горите край селото обитава и една от най-тайнствените птици в България – черният щъркел.

Пристигането на толкова птици тази година за местните е знак за добра година – въпреки войните и световните кризи.