Новините 31.03.2026 г.

Акценти за деня:

Австрия планира забрана на социални мрежи за деца под 14 години

Австрийското правителство обяви, че планира да забрани достъпа до социални мрежи за деца под 14 години. Така Австрия се нарежда до европейските държави, които търсят решение срещу зависимостта от платформите, вредното съдържание и слабия контрол върху алгоритмите.

Въвежда се регистрация на туристически имоти, отдавани под наем чрез платформи

От 20 май влиза в пълна сила нов европейски регламент за краткосрочните наеми. Всички имоти ще трябва да имат регистрация и уникален номер, без който обявите в платформи като Airbnb и Booking ще се свалят автоматично.

Проведе се регионалният кръг на състезанието по правопис на английски Spelling Bee

Осем града, сред които и Благоевград, бяха домакини на регионалния кръг на националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee.

Къде е най-голямата колония от бели щъркели в Източна България?

Кърджалийското село Звиница е дом на най-голямата колония бели щъркели в Източна България – общо 170 птици. Тази пролет всички гнезда в селото са пълни.

Спасителна акция за гърбат кит, заседнал в Балтийско море

Успешно премина операцията по освобождаване на гърбат кит, който беше заседнал в началото на седмицата в причините на Балтийско море край Северна Германия.

СПОРТ

На 63 години почина футболната легенда Борислав Михайлов

На 63-годишна възраст почина бившият капитан на националния отбор по футбол Борислав Михайлов. Легендарният вратар, част от златното поколение на България, си отиде след дълго боледуване.

Стилиян Петров организира „Мач на надеждата“ в Бургас

Стилиян Петров организира „Мач на надеждата“ в Бургас в подкрепа на хора, които се борят с онкологични заболявания. Благотворителното събитие ще се състои на 6 юни на стадион „Лазур“.

България отнесе трофея на FIFA Series 2026

България спечели тазгодишното издание на приятелския международен турнир FIFA Series. На финала „лъвовете“ победиха домакина Индонезия с 1:0, с гол от дузпа на Марин Петков в 38-ата минута.

Нови три медала за България от световната купа по художествена гимнастика

България спечели три нови медала от Световната купа по художествена гимнастика в София. Ева Брезалиева триумфира във финала на бухалки, Стиляна Николова пък спечели бронз на този уред и сребро на топка.

Заслужени бурни аплодисменти посрещнаха Лора Христова в новата зала в родния ѝ град

Троян тържествено посрещна бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Лора Христова. В новата спортна зала в града тя изрази надежда, че нейният успех ще помогне за по-добри условия за подготовка на биатлонистите в България.