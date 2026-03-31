Правосъдният министър Янкулов сезира Прокурорската колегия за нарушения на Сарафов

В мотивите си Янкулов е посочил пет групи нарушения на Сарафов в качеството му на и.ф. обвинител № 1

Правосъдният министър Янкулов сезира Прокурорската колегия за нарушения на Сарафов
Андрей Янкулов предлага дисциплинарно да бъде освободен от длъжност и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Служебният правосъден министър е внесъл в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов. В мотивите си Янкулов е посочил пет групи нарушения на Сарафов в качеството му на и.ф. обвинител № 1. От правосъдното министерство са изискали от МВР и справка за пътуванията на градския прокурор Емилия Русинова с Петьо - Еврото, за да преценят дали да предложат дисциплинарно производство и срещу нея.

В предложението на служебния вицепремиер Андрей Янкулов се твърди, че със свои действия и бездействия като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е уронил престижа на съдебната власт и е подкопал доверието в нея. Янкулов се позовава първо на огласената кореспонденция между Българската и Европейската прокуратура по казуса с временно отстранения от длъжност български европейски прокурор Теодора Георгиева.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието:"Там, според мен, бяха публикувани доста притеснителни факти от тази комуникация и най-вече това как на Европейския главен прокурор са предоставени потвърдени доказателства за корупция от българския европейски прокурор, оцени като такива от наблюдаващ прокурор - неизвестен от СГП, изпратени на Европейската прокуратура като доказателства за корупция, изпратени с твърдението, че те водят до обосновано предположение за извършено корупционно престъпление от г-жа Георгиева, но по тези доказателства в крайна сметка българската прокуратура не се е задействала."

Янкулов отбелязва още, че преди да бъде образувано досъдебното производство, Европейската прокуратура е била информирана за доказателствата срещу Теодора Георгиева. Друг аргумент на правосъдния министър е реакцията на прокуратурата по становището на Наказателната колегия на ВКС да не се приемат предложения за възобновяване на наказателни производства от Борислав Сарафов.

Андрей Янкулов, служебенвицепремиер и министър на правосъдието: "В което се съдържаха доста крайни оценки по отношение на ВКС и това как становището на съдиите от Наказателната колегия да не приемат за разглеждане искания за възобновяване на наказателни дела от Борислав Сарафов всъщност представлява някакви политически атаки към прокуратурата."

Янкулов добавя още и исканията на Сарафов да бъдат отведени от свързани с него производства редица съдии, които за част от Съюза на съдиите в България.

Андрей Янкулов, служебенвицепремиер и министър на правосъдието: "С изходящи печати от прокуратурата на РБ, с което е ангажирал самата институция за неща, които го касаят в лично качество."

Снимки:БТА

След мотивите на Янкулов e и коментарът на Борислав Сарафов по случая "Петрохан".

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Отново с едни непремерени публични изказвания, създаде доста сериозен смут в обществото."

Янкулов добави още, че след огласените от служебния вътрешен министър Емил Дечев данни, че градският прокурор Емилия Русинова и Пепи Еврото са пътували заедно в чужбина през 2021 година е поискал справка от МВР.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Тогава ще може да бъде направена преценката дали има основания за съставяне на предложение за образуване на Дисциплинарно производство."

Според правосъдното министерство е неприемливо, след огласяването през 2020 на данните за лобистката дейност на Пепи - Еврото в съдебната власт, магистрати да контактуват с него.

