"Казаха, че след гласуването ще ме сложат на работа": Разследват сигнали за манипулиране на вота сред социално слаби

Чете се за: 03:32 мин.
Зачестяват сигналите за оказване на натиск чрез социални програми с цел манипулиране на вота. Това заяви в Якоруда социалният министър Хасан Адемов. Той беше там заедно с главния секретар на МВР, за да успокоят хората, че никой не може да им отнеме това, което им се полага по закон и органите на реда няма да позволят опорочаването на вота.

Още преди две седмици социалният министър Адемов заяви, че в Якоруда и Белица има подадени сигнали за упражняване на натиск върху социално слаби и уязвими групи хора. Всички те се ползват от различни социални придобивки.

Хасан Адемов – служебен министър на труда и социалната политика: "Всички тези хора са от уязвимите групи и са подвластни на един или друг тип влияние от местни авторитети, от политически партии и т.н."

Хора са заплашвани, че ще им бъдат отнети социални придобивки, като личен асистент и услугата топъл обяд, ако не гласуват за определена политическа партия.

Главен комисар Георги Кандев – главен секретар на МВР: "Ще бъдат взети съответните законови мерки. Ние няма да допуснем нарушения, свързани с политическите права на гражданите."

Местните жители са на двата полюса. Някои признават за опити за манипулиране на вота, а други твърдят, че гласуват свободно и по съвест.

Атидже: Казаха, че след гласуването, тогава ще ме сложат на работа. Да. Има програми, но не слагат.

БНТ: Изчаква се да минат изборите?

- Господина така каза.

БНТ: Изискват ли да гласувате за определена партия?

- Да.

БНТ: За коя?

- Не ми казват за коя партия."

Шеит Осман: "Кой че не натиска тука за кой да гласуваме. Секой си знае за кой да гласува. Секой си гласува по съвест."

"БНТ: Не са ви казвали, че ще ви спрат обяда, ако не гласувате?

Вайде Муратова: Не. На мене не, лично не."

Социалният министър заяви категорично, че държавата в лицето на всички институции, стои зад избирателните права на всеки български гражданин.

Хасан Адемов – служебен министър на труда и социалната политика: "Хората трябва да знаят, че никой, по никакъв начин не може да ги лиши от топъл обяд, не може да ги лиши от асистентска подкрепа, не може да ги лиши от подкрепата, която е по линия на европейската солидарност, знаете храни за най-нуждаещите се български граждани."

Главен комисар Георги Кандев – главен секретар на МВР: "Всеки, който се чувства заплашен, може да подаде сигнал и всеки един сигнал ще бъде разгледан и ще бъде взето отношение по него."

В момента тече проверка и на служители от социалните звена, за които има сведения, че са оказвали натиск върху жители от региона.

