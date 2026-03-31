Лора Христова: Следващата ми цел е златен медал от олимпийски игри

Следващата голяма цел на Лора Христова е златен медал от Зимни олимпийски игри. Това сподели самата тя в интервю за БНТ.

Бронзовата медалистка от Милано/Кортина получи наградата си за "Спортист на месец февруари" в анкетата на Пресклуб България.

"Вече мога да кажа, особено след посрещането в град Троян, че усетих топлината и цялата любов на моите съграждани. Почувствах страхотна благодарност към тях за това, че са мой гръб през всички тези моменти и не мога да го опиша с думи дори", сподели националната състезателка.

Бронзовото отличие я мотивира за по-големи успехи.

"Разбира се, следващата ми цел е златен медал от олимпийски игри", категорична е биатлонистката.

Освен наградата за "Спортист на месец февруари", Христова беше щедро възнаградена и от президента на Българска федерация биатлон Атанас Фурнаджиев. Тя получи чек на стойност 20 000 евро, както и нов автомобил.

