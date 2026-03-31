Разпитват ключови свидетели по делото за зверската катастрофа с АТВ в София

Разпитват ключови свидетели по делото за зверската катастрофа, отнела живота на 37-годишния баща на три деца Асен Димитров. Подсъдим за смъртта му е 19-годишния Валентин Асенов, който навлиза в насрещното и блъска АТВ-то, в което се вози Асен и негов приятел. Полевият тест на Валентин отчита амфетамини, а по- късно кръвният показва наличието на марихуана. Той е с условна присъда за побой и грабеж.

Свидетелят Асен Димитров, който по време на инцидента се е возил с Валентин не помни нищо от катастрофата. Показанията му се разминават с тези, които първоначално е дал пред разследващите.

Бяха разпитани и двамата служители на "Пътната полиция", които са правили полевия тест, който е отчел амфетамини.

Близки на убития Асен Димитров се събраха с негови снимки и искане за максимална и справедлива присъда. Адвокатът на подсъдимия Валентин - Сокол Недков каза, че ще настоява за изменение на обвинението в убийство по непредпазливост, а не както е сега - умишлено убийство.

Асен Николов, свидетел на катастрофата: "Аз даже не осъзнах какво се е случило. Изведнъж обръщам и удар. Мен ме удря самата възглавница и оттам нищо не помня." Денчо Димитров, брат на убития: "Никой не е над закона и човешки живот с пари не се купува. Три деца е оставил. Той уби баща на три деца. Той отне правото на три деца да изрекат думата "тате", те никога повече няма да кажат думата "тате". Живка Атанасова, съпруга на убития: "Аз съм много доволна от прокуратурата, от съдията. Те са доста обективни към нас и се надяваме на справедливост."

